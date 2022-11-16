Ноябрь, 16 в 20:21

Президент Владимир Зеленский сказал в интервью журналистам в среду, 16 ноября, что после первого ракетного удара России было предложение эвакуировать всю украинскую столицу.

– Когда был первый ракетный удар по Киеву, было предложение эвакуировать столицу, все население, закрыть всю инфраструктуру, все магазины, выключить электричество и т.д. Такое было предложение согласно тому, что может произойти так, что не будет света, не будут работать очистные, поэтому не будет питьевой воды. Многого не будет. Это было в первый день мощных ракетных ударов, – рассказал глава государства.

Зеленский отметил, что у него тогда возник вопрос: а когда будут ракетные удары по всему государству, куда его эвакуировать – в Польшу, Словакию, Румынию?

– И после большой глобальной эвакуации хоть один дайте мне процент, что Россия не зайдет и не займет полностью оккупацией нашу территорию. Потому что если не будет людей в городе, ракеты будут как раз тогда полностью (бомбить ковровыми бомбардировками. – Ред.). Мариуполь будет в каждом городе. Будет повсюду смерть, – считает президент.

Он добавил, что можно всех собрать и вывезти из государства, но кто же тогда будет его защищать – это не могут быть только “люди с автоматами”.

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– У них тоже есть семьи и родители, они тоже люди, такие же, как и мы. А почему они мотивированы? Заработной платой? Кто-то — наверное, но в большинстве – Украиной. Украина – это не только земля, это их семьи… Если бы не было людей в Украине, мы потеряли бы наше государство. Это мое субъективное мнение, – объяснил глава государства.

Он добавил, что видел это по поселкам на Донбассе – где не было людей, все было расстреляно и разрушено.