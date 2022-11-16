Листопад, 16 в 20:21

Президент Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю журналістам у середу, 16 листопада, що після першого ракетного удару Росії була пропозиція евакуювати всю українську столицю.

– Коли був перший ракетний удар по Києву, була пропозиція евакуювати столицю, все населення, закрити всю інфраструктуру, всі магазини, вимкнути електрику тощо. Така була пропозиція згідно того, що може статися так, що не буде світла, не будуть працювати очисні, тож не буде питної води. Багато чого не буде. Це було в перший день потужних ракетних ударів, – розповів глава держави.

Зеленський зазначив, що в нього тоді виникло запитання: а коли будуть ракетні удари по всій державі, куди її евакуйовувати – в Польщу, Словаччину, Румунію?

– І після великої глобальної евакуації хоч один дайте мені відсоток, що Росія не зайде і не займе повністю окупацією нашу територію. Бо якщо не буде людей в місті, ракети будуть якраз тоді повністю (бомбити ковровим бомбардуванням. – Ред.). Буде Маріуполь в кожному місті. Буде всюди смерть, – вважає президент.

Він додав, що можна всіх зібрати і вивезти з держави, але хто ж тоді її захищатиме – це не можуть бути тільки “люди з автоматами”.

Зараз дивляться

– У них теж є сім’ї та батьки, вони теж люди, такі самі, як і ми. А чому вони вмотивовані? Заробітною платою? Хтось – напевно, але в більшості – Україною. Україна – це не тільки земля, це їхні сім’ї… Якби не було людей в Україні, ми би втратили нашу державу. Це моя суб’єктивна думка, – пояснив глава держави.

Він додав, що бачив це по селищах на Донбасі – де не було людей, все було розстріляно і зруйновано.