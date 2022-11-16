Ноябрь, 16 в 8:26

Российское командование расформировало 1 горловский территориальный батальон после значительных потерь в боях в районе населенного пункта Майорск.

Об этом 16 ноября сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

По данным украинской стороны, на такой шаг командованию РФ пришлось пойти из-за того, что батальон потерял боеспособность.

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– Потери батальона составили более 50% убитыми и ранеными, морально-психологическое состояние военнослужащих неудовлетворительное, – сообщают в Генштабе ВСУ.

Известно, что остатки личного состава командование армии РФ распределили по другим воинским частям.

В настоящее время в подразделениях оккупационных войск на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей все чаще фиксируются случаи дезертирства.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 266-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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