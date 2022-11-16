Половина вбитих та поранених: РФ розформувала батальйон після боїв у районі Майорська

Листопад, 16 в 8:26

Російське командування розформувало 1 горлівський територіальний батальйон після значних втрат у боях у районі населеного пункту Майорськ.

Про це 16 листопада повідомили в Генеральному штабі Збройних сили України.

За даними української сторони, на такий крок командуванню РФ довелось піти через те, що батальйон втратив боєздатність.

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– Втрати батальйону становлять понад 50% вбитими та пораненими, морально-психологічний стан військовослужбовців незадовільний, – повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Відомо, що залишки особового складу командування армії РФ розподілило між іншими військовими частинами.

Нині в підрозділах окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей дедалі частіше фіксуються випадки дезертирства.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 266-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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