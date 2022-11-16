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Факты / Україна

Только сработали сирены: в Запорожье прогремел взрыв

Татьяна Забожко, редактор ленты
Требует проверки
вибух
Фото: Depositphotos

Ночью 16 ноября в Запорожье раздался взрыв.

Информация о громких звуках от жителей областного центра поступила после объявления воздушной тревоги в 01:10.

Официальных комментариев от властей города и области пока не было.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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