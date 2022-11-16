Щойно спрацювали сирени: у Запоріжжі прогримів вибух
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Фото: Depositphotos
Уночі 16 листопада в Запоріжжі пролунав вибух.
Інформація про гучні звуки від жителів обласного центру надійшла після оголошення повітряної тривоги о 01:10.
Офіційних коментарів від влади міста та області поки що не було.
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