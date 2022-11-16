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Факти / Україна

Щойно спрацювали сирени: у Запоріжжі прогримів вибух

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
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вибух
Фото: Depositphotos

Уночі 16 листопада в Запоріжжі пролунав вибух.

Інформація про гучні звуки від жителів обласного центру надійшла після оголошення повітряної тривоги о 01:10.

Офіційних коментарів від влади міста та області поки що не було.

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