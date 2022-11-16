У Міноборони підтвердили звільнення Макіївки на Луганщині та показали село після “русского міра”

Листопад, 16 в 18:06

Міністерство оборони України офіційно підтвердило звільнення села Макіївка у Луганській області та показало, в якому стані російські військові залишили населений пункт.

На ролику можна побачити вщент зруйнований населений пункт – немає жодної вцілілої хати, замість городу – суцільні вирви від снарядів.

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Село було під окупацію більше 8 місяців. Окупанти після відходу продовжують обстрілювати Макіївку з усіх видів артилерії.

Також на відео показують знищених окупантів. Зазначається, що серед них було багато найманців ПВК Вагнер, що говорить про важливість населеного пункту для загарбників.

Нагадаємо, що повідомлення від Луганської ОВА про звільнення Макіївки з’явилося три дні тому.

Фото: скрін з відео