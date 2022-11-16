Украина имеет параллельную сеть электроснабжения — Зеленский
Украина разработала новую перспективную систему поставки электричества, но реализована она будет после окончания активной фазы войны.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции украинским журналистам 16 ноября.
— Украина проработала интересную альтернативную систему поставки электричества, то, что мы понимаем точно. Мы понимаем точно, что мы будем делать, когда можно будет голову поднять, — сказал он.
По его словам, сегодня все чиновники и работники энергетических компаний работают для того, чтобы сохранить то, что есть в области энергетики, а также восстановить, что пострадало.
— Для нас сегодня есть два приоритета: есть параллельная сеть, которую мы разработали, и есть приоритет номер один — ежедневной защиты того, что у нас есть. Это не просто так восстанавливается электричество там, где от него избавили Если мы переживем эту зиму, а мы ее переживем, мы точно победим в этой войне, — сказал Владимир Зеленский.
Президент добавил, что перебои с электроснабжением, вызванные ударами российских ракет, являются самым мощным оружием, которое есть у России.