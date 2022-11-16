Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Україна має паралельну мережу електропостачання – Зеленський

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Україна розробила нову перспективну систему постачання електрики, але реалізована вона буде після закінчення активної фази війни.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції українським журналістам 16 листопада.

– Україна проробила цікаву альтернативну систему постачання електрики, те що ми розуміємо точно. Ми розуміємо точно, що ми будемо робити, коли можна буде голову підняти, – сказав  він.

За його словами, сьогодні усі урядовці та працівники енергетичних компаній працюють для того, щоб зберегти те, що є в галузі енергетики, а також відновити, що постраждало.

Зараз дивляться

– Для нас сьогодні є два пріоритети: є паралельна мережа, яку ми розробили, і є пріоритет номер один – щоденного захисту того, що в нас є. Це не просто так відновлюється електрика там, де від неї позбавили… Якщо ми переживемо цю зиму, а ми її переживемо, ми точно переможемо в цій війні, – сказав Володимир Зеленський.

Президент додав, що перебої з електропостачанням, викликані ударами російських ракет, є найпотужнішою зброєю, яка є у Росії.

Читайте
Аварійні, стабілізаційні та локальні: чим відрізняються типи відключення електроенергії

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка