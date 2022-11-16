Листопад, 16 в 19:59

Україна розробила нову перспективну систему постачання електрики, але реалізована вона буде після закінчення активної фази війни.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції українським журналістам 16 листопада.

– Україна проробила цікаву альтернативну систему постачання електрики, те що ми розуміємо точно. Ми розуміємо точно, що ми будемо робити, коли можна буде голову підняти, – сказав він.

За його словами, сьогодні усі урядовці та працівники енергетичних компаній працюють для того, щоб зберегти те, що є в галузі енергетики, а також відновити, що постраждало.

Зараз дивляться

– Для нас сьогодні є два пріоритети: є паралельна мережа, яку ми розробили, і є пріоритет номер один – щоденного захисту того, що в нас є. Це не просто так відновлюється електрика там, де від неї позбавили… Якщо ми переживемо цю зиму, а ми її переживемо, ми точно переможемо в цій війні, – сказав Володимир Зеленський.

Президент додав, що перебої з електропостачанням, викликані ударами російських ракет, є найпотужнішою зброєю, яка є у Росії.