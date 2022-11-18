Из-за санкций экономика РФ откатилась на 30 лет назад – МИД в ответ на заявления Венгрии

Ноябрь, 18 в 12:13

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали заявления МИД Венгрии о том, что российская экономика якобы не пострадала от санкций, поэтому лидеры ЕС, выступавшие за ограничения, должны уйти в отставку.

В ответ на это спикер украинского МИД Олег Николенко привел цифры, предоставленные Советом ЕС, Всемирным банком и МВФ.

В частности, он отметил, что в результате санкций произошло падение ВВП России от 5,5 до 9%. Кроме того, снизились объемы торговли товарами и услугами на 30-35%.

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Международные организации фиксируют сокращение экспорта российской нефти в ЕС на 90% к концу года. Из России уже вышли около 1 тыс. иностранных компаний, которые составляли 40% ВВП.

Инфляция в РФ сейчас на уровне 22%. А еще страна-агрессор не может импортировать технологии и комплектующие.

Поэтому в России наблюдается стремительное сокращение производства и обесценивание рынка капитала.

– Российская экономика откатилась на 30 лет назад. Заявления о том, что европейские санкции не влияют на экономику России, не соответствуют действительности. Как бы в Москве или Будапеште ни пытались уменьшить эффективность решений Брюсселя, санкции работают и ограничивают возможности РФ финансировать войну против Украины, – подчеркнул Николенко.

К слову, на днях министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не собирается присоединяться к общему пакету помощи Украине от Евросоюза на €18 млрд.

Кроме этого, он в очередной раз раскритиковал санкции ЕС против России, потому что они, мол, не наносят вред Москве и больше всего бьют исключительно по европейцам.