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Факти / Україна

Через санкції економіка РФ відкотилася на 30 років назад – МЗС у відповідь на заяви Угорщини

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
МЗС України
Фото: Depositphotos

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували заяви МЗС Угорщини про те, що російська економіка начебто не постраждала від санкцій, тому лідери ЄС, які виступали за обмеження, мають піти у відставку.

У відповідь на це речник українського МЗС Олег Ніколенко навів цифри, надані Радою ЄС, Світовим банком та МВФ.

Зокрема, він зауважив, що внаслідок санкцій відбулося падіння ВВП Росії від 5,5 до 9%. Крім того, зменшилися обсяги торгівлі товарами і послугами на 30-35%.

Зараз дивляться

Міжнародні організації фіксують скорочення експорту російської нафти до ЄС на 90% до кінця року. З Росії вже вийшли майже 1 тис. іноземних компаній, які становили 40% ВВП.

Інфляція в РФ наразі на рівні 22%. А ще країна-агресор не може імпортувати технології та комплектуючі частини.

Тому в Росії спостерігається стрімке скорочення виробництва і знецінення ринку капіталу.

Російська економіка відкотилася на 30 років назад. Заяви про те, що європейські санкції не впливають на економіку Росії, не відповідають дійсності. Якби в Москві або Будапешті не намагалися применшити ефективність рішень Брюсселя, санкції працюють та обмежують можливості РФ фінансувати війну проти України, наголосив Ніколенко.

До слова, днями міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна не має наміру приєднуватися до спільного пакета допомоги Україні від Євросоюзу на €18 млрд.

Крім цього, він вкотре розкритикував санкції ЄС проти Росії, бо вони, мовляв, не завдають шкоди Москві та найбільше б’ють виключно по європейцях.

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