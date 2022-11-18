Через санкції економіка РФ відкотилася на 30 років назад – МЗС у відповідь на заяви Угорщини

Листопад, 18 в 12:13

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували заяви МЗС Угорщини про те, що російська економіка начебто не постраждала від санкцій, тому лідери ЄС, які виступали за обмеження, мають піти у відставку.

У відповідь на це речник українського МЗС Олег Ніколенко навів цифри, надані Радою ЄС, Світовим банком та МВФ.

Зокрема, він зауважив, що внаслідок санкцій відбулося падіння ВВП Росії від 5,5 до 9%. Крім того, зменшилися обсяги торгівлі товарами і послугами на 30-35%.

Зараз дивляться

Міжнародні організації фіксують скорочення експорту російської нафти до ЄС на 90% до кінця року. З Росії вже вийшли майже 1 тис. іноземних компаній, які становили 40% ВВП.

Інфляція в РФ наразі на рівні 22%. А ще країна-агресор не може імпортувати технології та комплектуючі частини.

Тому в Росії спостерігається стрімке скорочення виробництва і знецінення ринку капіталу.

– Російська економіка відкотилася на 30 років назад. Заяви про те, що європейські санкції не впливають на економіку Росії, не відповідають дійсності. Якби в Москві або Будапешті не намагалися применшити ефективність рішень Брюсселя, санкції працюють та обмежують можливості РФ фінансувати війну проти України, – наголосив Ніколенко.

До слова, днями міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна не має наміру приєднуватися до спільного пакета допомоги Україні від Євросоюзу на €18 млрд.

Крім цього, він вкотре розкритикував санкції ЄС проти Росії, бо вони, мовляв, не завдають шкоди Москві та найбільше б’ють виключно по європейцях.