Листопад, 18 в 9:01

Ізраїльська влада дозволила країнам НАТО надавати Україні озброєння, що містить вироблені в Ізраїлі компоненти. Про це пише Haaretz.

За даними автора статті Йоссі Мелмана, Міноборони Ізраїлю погодилося з тим, що члени НАТО, такі як Велика Британія, можуть постачати Україні системи озброєнь, які містять, зокрема, електрооптичні системи та системи управління вогнем.

Таке рішення досі нейтральний Тель-Авів прийняв “під тиском адміністрації США”, як зазначає автор. За словами його джерел серед європейських офіційних осіб, американці просили, щоб Ізраїль поставив Україні зенітні батареї. Однак після переговорів між двома урядами було вирішено натомість фінансувати стратегічні матеріали.

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Посилаючись на власні джерела, Йоссі Мелман стверджує, що Ізраїль сам профінансує частину таких постачань через посередників і має намір витратити на це “мільйони доларів” із національного бюджету.

Джерело: Haaretz