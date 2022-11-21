У Херсоні у будівлі СБУ окупанти замінували кожен кабінет – ОК Південь

Листопад, 20 в 22:15

Російські військові замінували майже кожен кабінет у будівлі СБУ у Херсоні.

Про це повідомляє речник ОК Південь Владислав Назаров у Telegram.

Він стверджує, що окупанти під принтером у приміщенні СБУ заклали міну МЛ7. Схожі “сюрпризи” були виявлені біля пристроїв, що не знімаються.

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– Міна МЛ7 закладена під принтер і ще багато “сюрпризів” знайдено під час розмінування будівлі СБУ в Херсоні. Міни були майже в кожному кабінеті. Тому і в деяких випадках розмінування неможливе, і єдиний вихід – це підрив замінованої споруди, – повідомляє Назаров.

Нагадаємо, що через розв’язану РФ повномасштабну війну в Україні заміновано близько 30% від усієї її території.