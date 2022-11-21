Россияне превратили Мелитополь в свой логистический и административный центр – Федоров

Ноябрь, 21 в 9:49

После побега из Херсона российские оккупанты превратили Мелитополь Запорожской области в сплошную военную базу, заявил в эфире телемарафона городской голова Иван Федоров.

По его словам, российские прогандисты говорят, что Мелитополь для них сейчас стратегический город, сухопутный путь во временно оккупированный Крым и поэтому его они точно якобы “никогда сдавать не будут”.

– Это у них такая новая волна пропаганды. Но, к сожалению, сегодня рашисты выбрали именно Мелитополь как свой логистический и административный центр. Мелитополь сегодня – это такая сплошная военная база. Там расположена не одна и не две части россиян, а в каждом селе – по части, – рассказал мэр оккупированного города.

Федоров говорит, что за последние полторы недели сбежавшие из Херсона оккупанты осели в селах Мелитопольского района, захватывают дома и квартиры, из-за этого усиливается террор гражданского населения.

Сейчас смотрят

– Прежде всего, если они заезжают в село и им недостаточно пустых домов, просто выселяют людей, дают им максимум сутки на выезд куда угодно. А гауляйтер в поселке Мирном, что в 5 км от Мелитополя, издал указ о том, что жители, живущие в трехкомнатных квартирах, должны освободить одну комнату для российских военных, – привел он несколько примеров.

Террор населения проявляется еще и в том, как отметил Федоров, что россияне завозят сюда мобилизованных, чтобы те в застенках “тренировались” на взятых в плен.

Фото: Міська рада Мелітополя