Росіяни перетворили Мелітополь на свій логістичний та адміністративний центр – Федоров

Листопад, 21 в 9:49

Після втечі з Херсону російські окупанти перетворили Мелітополь Запорізької області на суцільну військову базу, заявив в ефірі телемарафону міський голова Іван Федоров.

За його словами, російські прогандисти кажуть, що Мелітополь для них зараз стратегічне місто, сухопутний шлях до тимчасово окупованго Криму і тому його вони точно нібито “ніколи здавати не будуть”.

– Це у них така нова хвиля пропаганди. Але, на жаль, на сьогодні рашисти обрали саме Мелітополь як свій логістичний та адміністративний центр. Мелітополь на сьогодні – це така суцільна військова база. Там розташована не одна, і не дві частини росіян, а в кожному селі – по частині, – розповів мер окупованого міста.

Федоров каже, що за останні півтора тижні окупанти, які втекли з Херсону, осіли в селах Мелітопольського району, захоплюють будинки і квартири, через це посилюється терор цивільного населення.

Зараз дивляться

– Передусім, якщо вони заїжджають в село і їм недостатньо порожніх будинків, просто виселяють людей, дають їм максимум добу на виїзд будь-куди. А гауляйтер в селищі Мирному, що в 5 км від Мелітополя, видав указ про те, що мешканці, які живуть в трикімнатних квартирах, мають звільнити одну кімнату для російських військових, – навів він кілька прикладів.

Терор населення проявляється ще й у тому, як зазначив Федоров, що росіяни завозять сюди мобілізованих, щоб ті у катівнях “тренувалися” на взятих у полон.

Фото: Міська рада Мелітополя