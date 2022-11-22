Осталось 229 Калибров: Резников оценил остатки ракетного арсенала России

Ноябрь, 22 в 14:37

На сегодняшний день в России осталось 119 Искандеров, или 13%. То есть она использовала для ударов по Украине 829 ракет этого класса, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников и выложил графику с оценкой остатков ракетного арсенала страны-агрессора.

По его данным, у РФ осталось ракет наземного базирования:

Искандер – 119;

3М55 Оникс – 347;

С-300 – 6980.

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Кроме того, ракет морского базирования Калибр – 229, воздушного базирования:

Х-101 – 132;

Х-555 – 150;

Х-22/32 – 120;

Х-35 – 356;

Х-47М2 Кинжал – 43.

Резников также назвал четыре врага российского ракетного арсенала – это украинская ПВО, бездарность российских ракетных войск, санкции и время.

– Давайте демилитаризуем террористическое государство, чтобы жить в мире! – написал он в Twitter.