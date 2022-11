Осталось 229 Калибров: Резников оценил остатки ракетного арсенала России

На сегодняшний день в России осталось 119 Искандеров, или 13%. То есть она использовала для ударов по Украине 829 ракет этого класса, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников и выложил графику с оценкой остатков ракетного арсенала страны-агрессора.

По его данным, у РФ осталось ракет наземного базирования:

Кроме того, ракет морского базирования Калибр – 229, воздушного базирования:

Резников также назвал четыре врага российского ракетного арсенала – это украинская ПВО, бездарность российских ракетных войск, санкции и время.

Four enemies of the russian missile arsenal:

brilliant Ukrainian air defense forces; inept russian missile forces; sanctions;

time.

Let’s demilitarize the terrorist state to live in peace! pic.twitter.com/ndttmXCc22

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 22, 2022