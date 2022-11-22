Осталось 229 Калибров: Резников оценил остатки ракетного арсенала России
На сегодняшний день в России осталось 119 Искандеров, или 13%. То есть она использовала для ударов по Украине 829 ракет этого класса, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников и выложил графику с оценкой остатков ракетного арсенала страны-агрессора.
По его данным, у РФ осталось ракет наземного базирования:
- Искандер – 119;
- 3М55 Оникс – 347;
- С-300 – 6980.
Кроме того, ракет морского базирования Калибр – 229, воздушного базирования:
- Х-101 – 132;
- Х-555 – 150;
- Х-22/32 – 120;
- Х-35 – 356;
- Х-47М2 Кинжал – 43.
Резников также назвал четыре врага российского ракетного арсенала – это украинская ПВО, бездарность российских ракетных войск, санкции и время.
– Давайте демилитаризуем террористическое государство, чтобы жить в мире! – написал он в Twitter.
Four enemies of the russian missile arsenal:
brilliant Ukrainian air defense forces; inept russian missile forces; sanctions;
time.
Let’s demilitarize the terrorist state to live in peace! pic.twitter.com/ndttmXCc22
— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 22, 2022