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Факти / Україна

Лишилося 229 Калібрів: Резніков оцінив залишки ракетного арсеналу Росії

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Іскандер-М РФ_російський Іскандер-М
Фото: Depositphotos

На сьогодні у Росії лишилося 119 Іскандерів, або 13%. Тобто вона використала для ударів по Україні 829 ракет цього класу, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков і виклав графіку з оцінкою залишків ракетного арсеналу країни-агресора.

За його даними, у РФ залишилося ракет наземного базування:

  • Іскандер – 119;
  • 3М55 Онікс – 347;
  • С-300 – 6 980.

 

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Окрім того, ракет морського базування Калібр – 229, повітряного базування:

  • Х-101 – 132;
  • Х-555 – 150;
  • Х-22/32 – 120;
  • Х-35 – 356;
  • Х-47М2 Кинджал – 43.
Залишки ракетного арсеналу Росії

Фото: Олексій Резніков

Резніков також назвав чотири ворога російського ракетного арсеналу – це українська ППО, бездарність російських ракетних військ, санкції та час.

– Давайте демілітаризуємо терористичну державу, щоб жити в мирі! – написав він у Twitter.

 

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