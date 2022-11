Лишилося 229 Калібрів: Резніков оцінив залишки ракетного арсеналу Росії

На сьогодні у Росії лишилося 119 Іскандерів, або 13%. Тобто вона використала для ударів по Україні 829 ракет цього класу, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков і виклав графіку з оцінкою залишків ракетного арсеналу країни-агресора.

За його даними, у РФ залишилося ракет наземного базування:

Окрім того, ракет морського базування Калібр – 229, повітряного базування:

Резніков також назвав чотири ворога російського ракетного арсеналу – це українська ППО, бездарність російських ракетних військ, санкції та час.

Four enemies of the russian missile arsenal:

brilliant Ukrainian air defense forces; inept russian missile forces; sanctions;

time.

Let’s demilitarize the terrorist state to live in peace! pic.twitter.com/ndttmXCc22

