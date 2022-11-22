Лишилося 229 Калібрів: Резніков оцінив залишки ракетного арсеналу Росії
На сьогодні у Росії лишилося 119 Іскандерів, або 13%. Тобто вона використала для ударів по Україні 829 ракет цього класу, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков і виклав графіку з оцінкою залишків ракетного арсеналу країни-агресора.
За його даними, у РФ залишилося ракет наземного базування:
- Іскандер – 119;
- 3М55 Онікс – 347;
- С-300 – 6 980.
Окрім того, ракет морського базування Калібр – 229, повітряного базування:
- Х-101 – 132;
- Х-555 – 150;
- Х-22/32 – 120;
- Х-35 – 356;
- Х-47М2 Кинджал – 43.
Резніков також назвав чотири ворога російського ракетного арсеналу – це українська ППО, бездарність російських ракетних військ, санкції та час.
– Давайте демілітаризуємо терористичну державу, щоб жити в мирі! – написав він у Twitter.
Four enemies of the russian missile arsenal:
brilliant Ukrainian air defense forces; inept russian missile forces; sanctions;
time.
Let’s demilitarize the terrorist state to live in peace! pic.twitter.com/ndttmXCc22
— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 22, 2022