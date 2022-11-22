Листопад, 22 в 19:16

Станом на 22 листопада РФ не накопичила на території Білорусі угруповання військ, достатнє для повторного вторгнення в Україну з півночі. Однак повністю відкидати таку загрозу не можна.

Про це розповіла в ефірі загальнонаціонального телемарафону заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Вона зазначила, що в Білорусі від початку повномасштабної війни фіксується рух техніки та особового складу РФ. Зараз одну техніку окупанти перекидають звідти до Росії, а іншу, навпаки, на білоруську територію.

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Маляр уточнила, що РФ може розглядати нове вторгнення з півночі як запасний варіант.

– Чи є загроза (нового нападу з півночі. – Ред.)? Це війна, і так само, як ми припускаємо всі можливі сценарії, і вони (окупанти. – Ред.) для себе розробляють всі можливі сценарії. Те, що це може бути запасним варіантом, планом Б або В – це може бути… Але з огляду на те, що повідомляють військові, говорити прямо на сьогодні не можна, що там накопичено достатньо сил, щоб просто зараз відбулося вторгнення. Водночас не можна й повністю заперечувати цю ймовірність, – наголосила Маляр.

Вона додала, що саме тому Збройні сили України перебувають у стані готовності, відстежують ситуацію та миттєво реагуватимуть на будь-які загрози. На північному кордоні, зокрема, періодично проводяться спільні навчання прикордонників, військових ЗСУ та територіальної оборони.

Раніше в Генеральному штабі ЗСУ не виключали, що після втечі з Херсону російські війська можуть здійснити наступ з Білорусі на Чернігівщину та Сумщину.

Водночас ЗСУ та і розвідка знатимуть про плани ворога за кілька тижнів до початку можливого повторного наступу.