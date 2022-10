В последние недели одной из главных тем в информационном пространстве Украины стало гипотетическое наступление войск РФ и Беларуси с севера.

Ситуация на украинско-белорусской границе остается напряженной, что вызывает опасения и предположения об угрозе повторного наступления оккупантов на Киев или же в направлении западных областей Украины.

Факты ICTV пообщались с военными экспертами и собрали все, что известно об угрозе со стороны Беларуси.

Еще в начале осени в Беларуси организовали командно-штабные учения, в ходе которых белорусские войска отрабатывали “ведение боевых действий по освобождению территории, временно захваченной противником”. В Генштабе ВСУ предполагали, что под так называемой потерянной территорией подразумеваются приграничные районы Волынской, Ровенской и Житомирской областей.

В начале октября в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что РФ активно пытается вовлечь Беларусь в открытую войну против Украины.

4 октября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил участие своей страны в войне. В то же время диктатор отметил, что Беларусь не отправляет своих военных на фронт.

А 10 октября Лукашенко объявил, что Минск и Москва договорились о развертывании на белорусской территории совместной “региональной группировки войск” так называемого Союзного государства из-за “обострения” на западных границах Беларуси.

С 6 октября российские войска возобновили использование белорусского воздушного пространства для ракетных атак по Украине.

А в середине этого месяца РФ начала перебрасывать своих солдат для развертывания “совместной группировки войск” в Беларуси. Из России начали прибывать первые эшелоны. В минобороны Беларуси утверждали, что в общей сложности речь идет о 9 тыс. российских военных. Всего же, по данным украинской разведки, РФ планирует разместить в Беларуси до 20 тыс. мобилизованных.

Также ожидается прибытие около 170 танков, до 100 пушек и минометов и 200 боевых машин из РФ.

Кроме того, на территории Беларуси проводится скрытая мобилизация, несмотря на то, что официальные лица страны активно это отрицают.

Кроме того, Москва использует Беларусь как своеобразный “хаб”, чтобы перебрасывать технику для усиления сил оккупантов на территории Украины. Появлялась информация, что Минск расконсервирует технику, в том числе танки, для помощи РФ в войне.

По состоянию на 17 октября в Центре противодействия дезинформации сообщали, что с начала полномасштабной войны Беларусь отправила в РФ 26 эшелонов военных грузов (или 10 тыс. тонн), а с начала октября – почти 30 вагонов.

Известно, что РФ перебросила на белорусскую территорию иранские дроны-камикадзе Shahed-136, атакующие инфраструктурные объекты в Украине. Кроме того, в Беларуси была замечена группа инструкторов из Ирана, которые могут координировать запуск беспилотников.

На фоне перебрасывания российских войск в Беларусь в Генеральном штабе ВСУ предупредили об увеличении угрозы нового наступления с севера.

Как объяснил во время брифинга 20 октября бригадный генерал Алексей Громов, на этот раз агрессор может совершить наступление на западные области, чтобы перерезать основные логистические артерии поставок вооружения и военной техники Украине. Он уточнил, что ВС РФ разворачивают подразделения на аэродромах и объектах военной инфраструктуры.

А на брифинге 27 октября он проинформировал, что Беларусь и РФ, вероятно, готовятся к эскалации. В частности, руководство Беларуси проводит встречи с трудовыми коллективами, где продвигает нарратив о “необходимости проведения упреждающих действий против Украины и НАТО”. Параллельно офицеры РФ принимают участие в оценке готовности воинских частей Гродненской, Брестской и Гомельской областей Беларуси.

Комментируя возможность повторного наступления на Киев, Громов подчеркнул, что врага сейчас больше интересует выведение из строя энергетической инфраструктуры Украины и перерезание путей поставок оружия.

По словам Громова, агрессор пока не сформировал ударную группировку, однако угрозы сохраняются.

Генштаб также выпустил видеообращение, в котором предупредил: если армия Беларуси поддержит российскую агрессию, Украина ответит жестко.

В украинской военной разведке подтвердили, что в Беларуси сейчас нет ударной группировки для наступления, хотя потенциальная опасность существует. В то же время там сейчас проводятся учения солдат, чтобы отвлекать силы и внимание Украины с восточного и южного направлений.

Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов тоже заверил, что наступления россиян с севера, в частности на Киев, в ближайшее время не будет.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО озвучивали три возможных сценария развития событий.

1. Режим Лукашенко готовит наступательную операцию против Украины. Поводом же для нее может стать провокация – обвинение нашей страны в фейковых обстрелах и диверсионных актах на территории Беларуси.

2. Под видом развертывания “региональной группировки войск” РФ планирует разоружить и заместить белорусскую армию российской для отстранения Лукашенко от должности и полной аннексии Беларуси.

3. Лукашенко продолжит тянуть время, избегая прямого участия белорусских войск в войне.

В СНБО отмечают, что Россия действительно хотела бы открыть “второй фронт” на севере до конца 2022 года. С его помощью агрессор планирует улучшить ситуацию для войск РФ на других участках фронта, в частности, в Херсонской области.

В то же время для повторного вторжения с севера РФ должна сконцентрировать в Беларуси не менее 40 батальонно-тактических групп численностью около 24-28 тыс. бойцов.

Там заверили, что Вооруженные силы Украины не допустят повторения февральского сценария, когда оккупанты почти дошли до Киева. ВСУ внимательно отслеживают передвижение войск РФ. Кроме того, украинские военные обладают необходимым вооружением и техникой, подготовили противотанковые рвы и заминировали районы на границе.

К тому же 40% северных районов Украины на границе с Беларусью покрыты лесом и болотами, что является естественным барьером для продвижения вражеских войск.

В СНБО рекомендуют учитывать и нежелание белорусской армии участвовать в войне.

В Центре противодействия дезинформации напомнили о планах РФ сформировать в Беларуси до конца этого года группировку в размере 120 тыс. человек. В ведомстве не исключают, что агрессор планирует удар в направлении Луцк — Львов.

По поводу ситуации вокруг Беларуси Факты ICTV пообщались с военным экспертом Олегом Ждановым и руководителем Центра военно-правовых исследований Александром Мусиенко.

• Будет ли новое наступление

Олег Жданов в комментарии Фактам ICTV ответил, что повторное вторжение теоретически возможно. Однако соответствующая ударная группировка врага может быть готова не раньше нового года.

Военный эксперт Александр Мусиенко обратил внимание, что пока военной ударной группировки, которая могла бы сегодня-завтра совершить вторжение, нет. Однако РФ будет наращивать свои войска в Беларуси, и по состоянию на декабрь их количество может составить до 20 тыс. человек.

По словам эксперта, активность и маневры вражеских сил сейчас наблюдаются в районе Бреста, непосредственно у границы с Польшей. Южнее находится граница с Волынской областью Украины.

• Вступит ли в войну армия Беларуси

По мнению Александра Мусиенко, такая возможность существует. А поскольку белорусские войска не слишком мотивированы воевать против Украины, РФ сейчас пытается заменить там командование российскими офицерами, чтобы управлять процессами.

Олег Жданов, в свою очередь, объяснил, что белорусы теоретически могут принять участие в военной агрессии, но не напрямую как армия Беларуси, а в составе наступательной группировки так называемого Союзного государства.

• Могут ли оккупанты дойти до Киева

Военные эксперты, с которыми общались Факты ICTV, исключили такую возможность.

Как объяснил Олег Жданов, в случае вторжения с севера оккупационные войска вряд ли смогут вклиниться вглубь территории Украины. Поэтому бои, скорее всего, будут происходить на границе.

Жданов подчеркнул: нереально, чтобы захватчики дошли до Киева. По его словам, для этого РФ потребовалась бы группировка войск в 300-400 тыс. человек. В то же время ВСУ уже восемь месяцев готовят северную границу для обороны.

По его словам, продолжительность такого гипотетического наступления РФ будет зависеть от интенсивности боевых действий и потерь среди оккупантов.

Александр Мусиенко указал, что большая активность вражеских войск сейчас наблюдается на границе с западными областями Украины. И именно там возможно гипотетическое наступление агрессора.

Мусиенко говорит, что если же РФ все же решится на повторный “поход” на Киев, ее войска понесут чрезвычайно большие потери. Эксперт уточнил, что врагу не удастся “подступиться к Киеву”, потому что на том направлении украинские войска заминировали дороги, укрепили позиции, там есть блиндажи и достаточное количество защитников Украины.

• Почему в Беларуси выключают камеры на дорогах

Информацию по этому поводу недавно обнародовали ряд СМИ, а также Центр противодействия дезинформации при СНБО. В ведомстве обратили внимание, что в Беларуси с 20 октября полностью закрыли доступ к видео с камер на дорогах этой страны. Похожая ситуация наблюдалась перед началом полномасштабной войны.

Как объяснили военные эксперты, Беларусь блокирует доступ к видеокамерам, чтобы исключить утечку информации о перемещении техники и вооружения (как российской, так и белорусской).

Согласен с этим и Александр Мусиенко. По его словам, в настоящее время в СМИ попадает достаточно много информации о передвижении белорусских и российских войск. Эти данные, в частности, получают специалисты по OSINT-разведке. Речь идет о разведке на основе открытых источников.

Британское агентство BBC обращает внимание на то, что перебрасывание войск РФ в Беларусь провоцирует опасения, что указанные две страны могут планировать совместное вторжение в Украину через северную границу. Журналисты отмечают, что такой шаг был бы политически рискованным для непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Министр обороны теневого правительства Беларуси, бывший командир белорусских десантников, подполковник запаса Валерий Сахащик в комментарии BBC оценил риск открытия северного фронта в Украине в соотношении один к трем.

Агентство BBC напоминает, что Беларусь уже активно втянута в войну против Украины. Так, в феврале российские танки вторглись в Украину в направлении Киева именно с белорусской территории. А теперь войска РФ регулярно запускают ракеты из Беларуси. В то же время Лукашенко очень зависим от Кремля и имеет не такое большое поле для маневров.

Журналисты напоминают, что несколько сотен белорусов уже воюют на стороне Украины – в составе полка имени Кастуся Калиновского. Представитель этого полка Павел Кухта сообщил BBC, что большинство белорусских военных не хотят, чтобы их втягивали в войну на стороне РФ.

Американское издание The New York Times пишет, что мнения западных официальных лиц о возможном новом вторжении с севера разделились. Некоторые считают перемещение войск РФ в Беларусь блефом или подготовкой к тренировкам российских мобилизованных. Другие не исключают, что может готовиться новая атака на Украину. Существует мнение, что такое нападение может быть направлено не на Киев, а на западные регионы, чтобы сорвать поставки оружия.

Журналисты NYT приводят и мнения официальных лиц НАТО, которые сомневаются, что армия РФ, разбитая и деморализованная восьмимесячной войной, имеет желание или средства для открытия нового фронта.

Независимый военный аналитик, директор Rochan Consulting Конрад Музыка выделил три возможных причины перемещения войск в Беларуси: подготовка к “атаке НАТО”; сковывание украинских войск у границы, чтобы предотвратить их развертывание на других участках фронта; подготовка к новому нападению на Украину.

Он уточнил, что наиболее вероятными можно считать последние два сценария.

Currently, we do not know which scenario is more likely, although our focus is primarily on the latter two. The Belarusian regime is more secretive than its Russian counterpart, so we will need to be reactive to what Minsk does. It is very difficult to forecast anything 8/

— Konrad Muzyka — Rochan Consulting (@konrad_muzyka) October 10, 2022