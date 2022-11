Народ Литви зібрав гроші на три військово-морські дрони, яким дав оригінальні назви.

Про це йдеться у повідомленні платформи United 24, що збирає кошти на допомогу Україні.

Раніше про кінець збору коштів на морські дрони повідомив литовський журналіст Андрюс Тапінас у Twitter.

Він пояснив, що загалом литовці зібрали загалом $750 тис., а також обрали дронам імена з приставкою “peace” (піс), що з англійської означає “мир”.

Судячи з фото, яке було додано у дописі, йдеться про морські дрони українського виробництва, якими були завдані удари по Чорноморському флоту РФ наприкінці жовтня.

In an outstanding display of solidarity, Lithuanians have already raised money for 3 naval drones. They send messages to the????????ships by the naming the drones:

Крім того, на платформі повідомляється, що завдяки збору коштів, ініційованим громадським активістом та волонтером Сергієм Стерненко було зібрано на морський безпілотник з ім’ям “За Єнота!”.

Public activist and volunteer, @sternenko, closed his fundraiser for a naval drone, which means another USV, ‘For the Raccoon!,’ will join our fleet.

Meanwhile, monobank keeps raising funds for ‘The Cat and the Raccoon’ drone. Let’s help them out: https://t.co/5JwlbRjxeo pic.twitter.com/PVGrWGLTJO

— U24 (@U24_gov_ua) November 24, 2022