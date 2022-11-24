Peace Да, Peace Дюк і Peace Дец: литовці зібрали гроші на три морських дрони для України
Народ Литви зібрав гроші на три військово-морські дрони, яким дав оригінальні назви.
Про це йдеться у повідомленні платформи United 24, що збирає кошти на допомогу Україні.
– На знак солідарності литовці вже зібрали кошти на три військово-морські дрони. Вони надсилають повідомлення російським кораблям, називаючи безпілотники своїми іменами: “Peace Да”, “Peace Дец” і “Peace Дюк”, – йдеться у повідомленні.
Раніше про кінець збору коштів на морські дрони повідомив литовський журналіст Андрюс Тапінас у Twitter.
Він пояснив, що загалом литовці зібрали загалом $750 тис., а також обрали дронам імена з приставкою “peace” (піс), що з англійської означає “мир”.
Судячи з фото, яке було додано у дописі, йдеться про морські дрони українського виробництва, якими були завдані удари по Чорноморському флоту РФ наприкінці жовтня.
In an outstanding display of solidarity, Lithuanians have already raised money for 3 naval drones. They send messages to the????????ships by the naming the drones:
????Peace Dec
????Peace Da
????Peace Duke#FleetOfNavalDrones pic.twitter.com/nRCLgQ3f71
— U24 (@U24_gov_ua) November 24, 2022
Крім того, на платформі повідомляється, що завдяки збору коштів, ініційованим громадським активістом та волонтером Сергієм Стерненко було зібрано на морський безпілотник з ім’ям “За Єнота!”.
Public activist and volunteer, @sternenko, closed his fundraiser for a naval drone, which means another USV, ‘For the Raccoon!,’ will join our fleet.
Meanwhile, monobank keeps raising funds for ‘The Cat and the Raccoon’ drone. Let’s help them out: https://t.co/5JwlbRjxeo pic.twitter.com/PVGrWGLTJO
— U24 (@U24_gov_ua) November 24, 2022
Тим часом monobank продовжує збір коштів на безпілотник “Кіт та Єнот”.
Як сказано на United 24, багатоцільові безпілотні надводні апарати є унікальною українською розробкою. Метою платформи є зібрати на флот зі 100 таких суден, що дозволить охороняти води українських морів, а також зупинятиме вихід із бухти російських кораблів з ракетами та забезпечуватиме охорону для торгових суден. Крім того, морські дрони здатні виконувати секретні розвідувальні місії, зазначається на платформі.
Фото: U24