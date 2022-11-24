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Факти / Україна

Peace Да, Peace Дюк і Peace Дец: литовці зібрали гроші на три морських дрони для України

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Peace Да, Peace Дюк і Peace Дец: литовці зібрали гроші на три морських дрони для України

Народ Литви зібрав гроші на три військово-морські дрони, яким дав оригінальні назви.

Про це йдеться у повідомленні платформи United 24, що збирає кошти на допомогу Україні.

– На знак солідарності литовці вже зібрали кошти на три військово-морські дрони. Вони надсилають повідомлення російським кораблям, називаючи безпілотники своїми іменами: “Peace Да”, “Peace Дец” і “Peace Дюк”, – йдеться у повідомленні.

Раніше про кінець збору коштів на морські дрони повідомив литовський журналіст Андрюс Тапінас у Twitter.

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Він пояснив, що загалом литовці зібрали загалом $750 тис., а також обрали дронам імена з приставкою “peace” (піс), що з англійської означає “мир”.

Судячи з фото, яке було додано у дописі, йдеться про морські дрони українського виробництва, якими були завдані удари по Чорноморському флоту РФ наприкінці жовтня.

Крім того, на платформі повідомляється, що завдяки збору коштів, ініційованим громадським активістом та волонтером Сергієм Стерненко було зібрано на морський безпілотник з ім’ям “За Єнота!”.

Тим часом monobank продовжує збір коштів на безпілотник “Кіт та Єнот”.

Як сказано на United 24, багатоцільові безпілотні надводні апарати є унікальною українською розробкою. Метою платформи є зібрати на флот зі 100 таких суден, що дозволить охороняти води українських морів, а також зупинятиме вихід із бухти російських кораблів з ракетами та забезпечуватиме охорону для торгових суден. Крім того, морські дрони здатні виконувати секретні розвідувальні місії, зазначається на платформі.

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Фото: U24

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