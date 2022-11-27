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Факты / Україна

Обыски в УПЦ МП продолжаются: СБУ пришла в епархию в Ивано-Франковске

Марта Бондаренко, редактор ленты
Обыски в УПЦ МП продолжаются: СБУ пришла в епархию в Ивано-Франковске
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) пришла в епархиальное управление и культовое сооружение местной епархии УПЦ МП в Ивано-Франковске.

Вместе с СБУ в епархию проводить проверки пришли сотрудники Национальной полиции и Нацгвардии.

В СБУ отмечают, что из-за войны, которую Россия ведет против Украины, возрастает риск совершения преступлений против безопасности граждан, государственного суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.

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— При непосредственном участии представителей церкви правоохранители проводят осмотр территории и помещений епархии для выявления запрещенных к обращению предметов и проверяют лиц на территории епархии относительно их причастности к противоправной деятельности в ущерб государству, — отметили в СБУ.

Источник: СБУ
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