Ноябрь, 27 в 12:27

Служба безопасности Украины (СБУ) пришла в епархиальное управление и культовое сооружение местной епархии УПЦ МП в Ивано-Франковске.

Вместе с СБУ в епархию проводить проверки пришли сотрудники Национальной полиции и Нацгвардии.

В СБУ отмечают, что из-за войны, которую Россия ведет против Украины, возрастает риск совершения преступлений против безопасности граждан, государственного суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.

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