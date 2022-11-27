Листопад, 27 в 12:27

Служба безпеки України (СБУ) навідалася до єпархіального управління та культової споруди місцевої єпархії УПЦ МП в Івано-Франківську.

Разом із СБУ до єпархії проводити безпекові та перевірочні заходи прийшли співробітники Національної поліції та Нацгвардії.

В СБУ наголошують, що через війну, яку Росія веде проти України, зростає ризик вчинення злочинів проти безпеки громадян, державного суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України.

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– За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень єпархії для виявлення заборонених до обігу предметів та здійснюють перевірку осіб на території єпархії щодо їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державі, – наголосили в СБУ.

Спецпризначенці шукають заборонені предмети та перевіряють дані про наміри використання єпархії як осередку “русского міра”.

Раніше повідомлялося, що СБУ прийшла з обшуками на територію Києво-Печерської лаври та у Корецький Свято-Троїцький монастир, жіночий монастир на честь Волинської ікони Божої Матері на території приміщень Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ МП.

Загалом працівники спільно з Нацполіцією та Нацгвардією перевірили понад 350 церковних споруд та 850 осіб.