Під Мелітополем окупанти відновлюють оборонну лінію фашистів Вотан – Федоров

Листопад, 27 в 12:41

Мелітополь відомий тим, що через нього проходила оборонна лінія німецько-фашистських загарбників Вотан. Цього тижня російські окупанти почали її відновлювати, повідомив в ефірі телемарафону мер міста Іван Федоров.

– Але вони забули історію, як у 1943 році її вдалося прорвати, і вони бігли досить швидко. На території Мелітопольського району вони відновлюють лінію Вотан, яка проходить через Костянтинівку, Мордвинівку та Вознесенку, намагаючись цей рубіж утримувати і будувати свої оборонні лінії, – заявив він.

Лінію оборони Пантера-Вотан або Східний вал збудували війська нацистської Німеччини у 1943 році.

Вона служила нацистам тиловим рубежем, однак її не змогли збудувати за короткий проміжок часу, тому вона майже повністю складалася лише з польових укріплень. До літа 1944 року Червона Армія прорвала Східний вал по всій довжині.

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Фото: Іван Федоров