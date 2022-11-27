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Факти / Україна

Подоляк назвав 6 наслідків для Росії після перемоги України

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Михайло Подоляк

Росія не зможе розраховувати на силове захоплення територій після перемоги України, а поразка у війні вдарить по російській економіці.

Про це на своїй офіційній сторінці у Twitter повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

– Покарання військових злочинців. Зменшення підтримки терористів у світі. Відновлення міжнародного права. Неможливість силового захоплення територій. Економічне знищення агресора. Припинення будь-якого шантажу. Це можливо, якщо РФ програє. Україна це підтримує. Хто ні? –  заявив він.

До речі, за кілька місяців до того, як диктатор Володимир Путін розпочав повномасштабне вторгнення в Україну, Кремль розглядав варіант нападу на Японію.

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