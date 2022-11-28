Отключение света по Украине и предупреждение о новых атаках: что происходит на 278 день войны (онлайн)

Российская Федерация обстреляла Курахово в Донецкой области: двое погибших, один раненый.

Ракета России разрушила склады в Днепре: 13 раненых, есть погибший.

Есть признаки, что оккупанты готовятся покинуть Запорожскую АЭС, считают в Энергоатоме.

Германия передала Украине 10 танковых тягачей Oshkosh и 53 автомобиля.

Великобритания подтвердила передачу Украине ракет Brimstone 2.

Более 20 украинских беженцев в Польше попали в больницу с отравлением.

К концу недели Украине удалось стабилизировать работу энергосистемы, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.