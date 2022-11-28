Отключение света по Украине и предупреждение о новых атаках: что происходит на 278 день войны (онлайн)
Российская Федерация обстреляла Курахово в Донецкой области: двое погибших, один раненый.
Ракета России разрушила склады в Днепре: 13 раненых, есть погибший.
Есть признаки, что оккупанты готовятся покинуть Запорожскую АЭС, считают в Энергоатоме.
Германия передала Украине 10 танковых тягачей Oshkosh и 53 автомобиля.
Великобритания подтвердила передачу Украине ракет Brimstone 2.
Более 20 украинских беженцев в Польше попали в больницу с отравлением.
К концу недели Украине удалось стабилизировать работу энергосистемы, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
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