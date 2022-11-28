Ноябрь, 28 в 21:44

После последних атак России по украинской энергетической инфраструктуре по всей стране продолжаются проблемы с электроснабжением, а энергетики восстанавливают свет всем потребителям.

Чтобы все могли воспользоваться электроэнергией, имеющиеся мощности приходится равномерно распределять среди абонентов.

Из-за перебоев со светом в Киеве и ряде регионов (таких, как Полтавская, Ивано-Франковская области и т.д.) наблюдаются аварийные отключения света.

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В других регионах, чтобы восстановить энергоснабжение, облэнерго Харьковской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Житомирской и Закарпатской областей обнародовали графики отключений.

Где и когда не будет света 29 ноября, читайте в материале Факты ICTV.

Харьковская область

На сайте Харьковоблэнерго накануне был обнародован график почасовых отключений света в Харьковской области, который будет действовать с 28 ноября по 4 декабря.

График насчитывает 12 очередей с почасовыми отключениями:

1 очередь 14:00 — 17:00

2 очередь 15:00 — 18:00

3 очередь 17:00 — 20:00

4 очередь 18:00 — 21:00

5 очередь 19:00 — 22:00

6 очередь 07:00 — 10:00

7 очередь 08:00 — 11:00

8 очередь 09:00 — 12:00

9 очередь 10:00 — 13:00

10 очередь 11:00 — 14:00

11 очередь 12:00 — 15:00

12 очередь 13:00 — 16:00.

С адресами, где могут отключить в Харьковской области, можно ознакомиться по этой ссылке.

Тернопольская область

В Тернопольоблэнерго был опубликован график отключений, распределенный на три группы. Каждая из групп имеет свое время, когда будет происходить обесточивание.

Отмечается, что график почасовых отключений будет применяться исключительно по указанию диспетчера НЭК Укрэнерго в случае возникновения необходимости сбалансирования энергосистемы Украины.

С графиком отключений можно ознакомиться на сайте облэнерго по этой ссылке.

Житомирская область

Накануне Житомироблэнерго опубликовало обновленный график отключений электричества, свет будут отключать в третьем секторе.

В графике указаны зеленые, желтые и красные сектора. Электроснабжение не будет поступать именно в красный сектор.

29 ноября, в первую очередь, свет будут выключать в секторе №3, в котором территории обслуживания двенадцати РЭС: Бердичевского, Житомирского, Заречанского, Коростенского, Коростышевского, Малинского, Новоград-Волынского, Радомышльского, Попельнянского, Романовского, Черняховского и Чудновского РЭСов.

Более подробно можно ознакомиться с адресами в секторе №3 по этой ссылке.

В случае недостаточности мощности дополнительно будет задействован сектор, обозначенный желтым (29 ноября это сектор №1), а затем и тот, что обозначен зеленым цветом (сектор №2).

Подачу электричества могут ограничивать в утреннее время — с шести до 11 часов, а также вечером — с четырех до восьми часов.

Время может отличаться, если будут введены аварийные графики отключений.

Закарпатская область

На сайте Закарпатьеоблэнерго были также обновлены графики отключений электроэнергии на 27 ноября.

Во вторник почасовые отключения света запланированы несколько раз в сутки.

Графики отключений электроснабжения в Закарпатской области на 29 ноября можно посмотреть по этой ссылке.

Ивано-Франковская область

Для Прикарпатья был установлен лимит мощностей в 282 МВт, что покрывает лишь 59% необходимой области нагрузки, сообщила руководительница Ивано-Франковской ОВА Онищук Светлана.

— В первую очередь энергетики обеспечивают питанием объекты критической инфраструктуры. Остальные разрешенной мощности будут распределены на величину очередей, — написала она.

Она сообщила, что электроснабжение будет подано по ориентировочному графику:

Для 1 очереди: с 00:00 по 02:00, с 04:00 до 06:00, с 10:00 до 12:00, с 16:00 до 18:00, 22:00 до 24:00.

Для 2 очереди: с 02:00 по 04:00, с 06:00 до 08:00, с 12:00 до 14:00, с 18:00 до 20:00.

Она добавила, что очередь №3 была разделена на подочереди:

Электроснабжение для адресов, попавших в подочереди 3.1 и 3.2 будет подано в следующие часы: с 02:00 по 04:00, с 08:00 до 10:00, с 14:00 до 16:00, с 20:00 до 22:00;

Электроснабжение для адресов, попавших в подчерги 3.3 и 3.4 будет подано в следующие часы: с 00:00 до 02:00, с 04:00 по 06:00, с 08:00 до 10:00, с 14:00 до 16:00, с 20:00 до 22:00.

Также, для уменьшения нагрузки на сеть в часы пиковой нагрузки, к отключению может быть применена дополнительная очередь.

Обесточенной дополнительная очередь будет при необходимости с 08:00 до 12:00 и с 15:00 до 19:00.

Онищук сообщила, что время включений и отключений может отличаться на 10-15 мин, необходимых для того, чтобы переключить очереди по указанию диспетчера.