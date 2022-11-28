На 29 листопада оновлено графіки електропостачання в п’яти областях: де не буде світла
Після останніх атак Росії по українській енергетичній інфраструктурі у всій країні тривають проблеми з електропостачанням, а енергетики відновлюють світло всім споживачам.
Аби всі могли скористатись електроенергією, наявні потужності доводиться рівномірно розподіляти серед абонентів.
Через перебої зі світлом у Києві та низці регіонів (таких як Полтавська, Івано-Франківська області тощо) спостерігаються аварійні відключення світла.
В інших регіонах, щоб відновити енергопостачання, обленерго Харківської, Тернопільської, Житомирської, Івано-Франківської та Закарпатської областей оприлюднили графіки відключень.
Де та коли не буде світла 29 листопада, читайте у матеріалі Фактів ICTV.
Харківська область
На сайті Харківобленерго напередодні був оприлюднений графік погодинних відключень світла у Харківській області, який діятиме з 28 листопада до 4 грудня.
Графік налічує 12 черг із погодинними відключенням:
- 1 черга 14:00 — 17:00
- 2 черга 15:00 — 18:00
- 3 черга 17:00 — 20:00
- 4 черга 18:00 — 21:00
- 5 черга 19:00 — 22:00
- 6 черга 07:00 — 10:00
- 7 черга 08:00 — 11:00
- 8 черга 09:00 — 12:00
- 9 черга 10:00 — 13:00
- 10 черга 11:00 — 14:00
- 11 черга 12:00 — 15:00
- 12 черга 13:00 — 16:00.
З адресами, де саме можуть вимкнути світло у Харківській області, можна ознайомитись за цим посиланням.
Тернопільська область
У Тернопільобленерго був опублікований графік відключень, розподілений на три групи. Кожна з груп має свій час, коли буде відбуватись знеструмлення.
Зазначається, що графік погодинних вимкнень застосовуватиметься виключно за вказівкою диспетчера НЕК Укренерго у разі виникнення необхідності збалансування енергосистеми України.
З графіком відключень можна ознайомитись на сайті обленерго за цим посиланням.
Житомирська область
Напередодні Житомиробленерго опублікувало оновлений графік відключень електрики, світло відключатимуть у третьому секторі.
У графіку зазначені зелені, жовті та червоні сектори. Електропостачання не буде надходити саме до червоного сектора.
29 листопада передусім світло вимикатимуть у секторі №3, де території обслуговування дванадцяти РЕМів: Бердичівського, Житомирського, Зарічанського, Коростенського, Коростишівського, Малинського, Новоград-Волинського, Радомишльського, Попільнянського, Романівського, Черняхівського та Чуднівського.
Більш детально можна ознайомитись з адресами у секторі №3 за цим посиланням.
В разі недостатності потужності додатково буде задіяний сектор, позначений жовтим (29 листопада це сектор №1), а потім і той, що позначений зеленим кольором (сектор №2).
Подачу електрики можуть обмежувати у ранковий час – з шостої до одинадцятої години, а також ввечері – з четвертої до восьмої години.
Час може відрізнятись, якщо будуть запроваджені аварійні графіки відключень.
Закарпатська область
На сайті Закарпаттяобленерго були також оновлені графіки відключень електроенергії на 29 листопада.
У вівторок погодинні відключення світла заплановані кілька разів на добу.
Графіки відключень електропостачання у Закарпатській області на 29 листопада можна переглянути за цим посиланням.
Івано-Франківська область
Для Прикарпаття було встановлено ліміт потужностей у 282 МВт, що покриває лише 59% необхідного області навантаження, повідомила очільниця Івано-Франківської ОВА Онищук Світлана.
– Першочергово енергетики забезпечують живленням об’єкти критичної інфраструктури. Решта дозволеної потужності буде розподілена на величину черг, – написала вона.
Вона повідомила, що електропостачання буде подано за орієнтовним графіком:
- Для 1 черги: з 00:00 по 02:00, з 04:00 до 06:00, з 10:00 до 12:00, з 16:00 до 18:00, 22:00 до 24:00.
- Для 2 черги: з 02:00 по 04:00, з 06:00 до 08:00, з 12:00 до 14:00, з 18:00 до 20:00.
Вона додала, що черга №3 була поділена на підчерги:
- Електропостачання для адрес, що потрапили в підчерги 3.1 та 3.2, буде подано у такі години: з 02:00 по 04:00, з 08:00 до 10:00, з 14:00 до 16:00, з 20:00 до 22:00;
- Електропостачання для адрес, що потрапили в підчерги 3.3 та 3.4, буде подано у такі години: з 00:00 до 02:00, з 04:00 по 06:00, з 08:00 до 10:00, з 14:00 до 16:00, з 20:00 до 22:00.
Також, задля зменшення навантаження на мережу в години пікового навантаження, до вимкнення може бути застосована додаткова черга.
Знеструмленою додаткова черга буде за необхідності з 08:00 до 12:00 та з 15:00 до 19:00.
Онищук повідомила, що час увімкнень та вимкнень може відрізнятись на 10-15 хв, необхідних для того, щоб перемкнути черги за вказівкою диспетчера.