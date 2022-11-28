Листопад, 28 в 21:44

Після останніх атак Росії по українській енергетичній інфраструктурі у всій країні тривають проблеми з електропостачанням, а енергетики відновлюють світло всім споживачам.

Аби всі могли скористатись електроенергією, наявні потужності доводиться рівномірно розподіляти серед абонентів.

Через перебої зі світлом у Києві та низці регіонів (таких як Полтавська, Івано-Франківська області тощо) спостерігаються аварійні відключення світла.

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В інших регіонах, щоб відновити енергопостачання, обленерго Харківської, Тернопільської, Житомирської, Івано-Франківської та Закарпатської областей оприлюднили графіки відключень.

Де та коли не буде світла 29 листопада, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Харківська область

На сайті Харківобленерго напередодні був оприлюднений графік погодинних відключень світла у Харківській області, який діятиме з 28 листопада до 4 грудня.

Графік налічує 12 черг із погодинними відключенням:

1 черга 14:00 — 17:00

2 черга 15:00 — 18:00

3 черга 17:00 — 20:00

4 черга 18:00 — 21:00

5 черга 19:00 — 22:00

6 черга 07:00 — 10:00

7 черга 08:00 — 11:00

8 черга 09:00 — 12:00

9 черга 10:00 — 13:00

10 черга 11:00 — 14:00

11 черга 12:00 — 15:00

12 черга 13:00 — 16:00.

З адресами, де саме можуть вимкнути світло у Харківській області, можна ознайомитись за цим посиланням.

Тернопільська область

У Тернопільобленерго був опублікований графік відключень, розподілений на три групи. Кожна з груп має свій час, коли буде відбуватись знеструмлення.

Зазначається, що графік погодинних вимкнень застосовуватиметься виключно за вказівкою диспетчера НЕК Укренерго у разі виникнення необхідності збалансування енергосистеми України.

З графіком відключень можна ознайомитись на сайті обленерго за цим посиланням.

Житомирська область

Напередодні Житомиробленерго опублікувало оновлений графік відключень електрики, світло відключатимуть у третьому секторі.

У графіку зазначені зелені, жовті та червоні сектори. Електропостачання не буде надходити саме до червоного сектора.

29 листопада передусім світло вимикатимуть у секторі №3, де території обслуговування дванадцяти РЕМів: Бердичівського, Житомирського, Зарічанського, Коростенського, Коростишівського, Малинського, Новоград-Волинського, Радомишльського, Попільнянського, Романівського, Черняхівського та Чуднівського.

Більш детально можна ознайомитись з адресами у секторі №3 за цим посиланням.

В разі недостатності потужності додатково буде задіяний сектор, позначений жовтим (29 листопада це сектор №1), а потім і той, що позначений зеленим кольором (сектор №2).

Подачу електрики можуть обмежувати у ранковий час – з шостої до одинадцятої години, а також ввечері – з четвертої до восьмої години.

Час може відрізнятись, якщо будуть запроваджені аварійні графіки відключень.

Закарпатська область

На сайті Закарпаттяобленерго були також оновлені графіки відключень електроенергії на 29 листопада.

У вівторок погодинні відключення світла заплановані кілька разів на добу.

Графіки відключень електропостачання у Закарпатській області на 29 листопада можна переглянути за цим посиланням.

Івано-Франківська область

Для Прикарпаття було встановлено ліміт потужностей у 282 МВт, що покриває лише 59% необхідного області навантаження, повідомила очільниця Івано-Франківської ОВА Онищук Світлана.

– Першочергово енергетики забезпечують живленням об’єкти критичної інфраструктури. Решта дозволеної потужності буде розподілена на величину черг, – написала вона.

Вона повідомила, що електропостачання буде подано за орієнтовним графіком:

Для 1 черги: з 00:00 по 02:00, з 04:00 до 06:00, з 10:00 до 12:00, з 16:00 до 18:00, 22:00 до 24:00.

Для 2 черги: з 02:00 по 04:00, з 06:00 до 08:00, з 12:00 до 14:00, з 18:00 до 20:00.

Вона додала, що черга №3 була поділена на підчерги:

Електропостачання для адрес, що потрапили в підчерги 3.1 та 3.2, буде подано у такі години: з 02:00 по 04:00, з 08:00 до 10:00, з 14:00 до 16:00, з 20:00 до 22:00;

Електропостачання для адрес, що потрапили в підчерги 3.3 та 3.4, буде подано у такі години: з 00:00 до 02:00, з 04:00 по 06:00, з 08:00 до 10:00, з 14:00 до 16:00, з 20:00 до 22:00.

Також, задля зменшення навантаження на мережу в години пікового навантаження, до вимкнення може бути застосована додаткова черга.

Знеструмленою додаткова черга буде за необхідності з 08:00 до 12:00 та з 15:00 до 19:00.

Онищук повідомила, що час увімкнень та вимкнень може відрізнятись на 10-15 хв, необхідних для того, щоб перемкнути черги за вказівкою диспетчера.