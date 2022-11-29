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Факты / Україна

РФ ударила из РСЗО Град по жилому сектору Лимана: один человек погиб, есть раненые

Малиновская Ангелина, редактор ленты
РФ ударила из РСЗО Град по жилому сектору Лимана: один человек погиб, есть раненые
Фото: Depositphotos

Российские военные нанесли удар с РСЗО Град по жилому сектору в Лимане Донецкой области. В результате атаки погиб человек, еще трое получили ранения.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

— Оккупанты нанесли удар с РСЗО Град по жилому сектору. 1 человек погиб, 3 – ранены. Им предоставляется необходимая медицинская помощь, – сообщил он на своей странице в Telegram.

Напомним, что утром 7 ноября в результате обстрела города Лиман Донецкой области российские военные разрушили восемь этажей жилого здания.

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