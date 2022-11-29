Листопад, 29 в 14:27

Російські військові нанесли удар з РСЗВ Град по житловому сектору у Лимані Донецької області. Внаслідок атаки загинула людина, ще троє отримали поранення.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

– Окупанти завдали удару з РСЗВ Град по житловому сектору. 1 людина загинула, 3 – поранені. Їм надається необхідна медична допомога, – повідомив він на своїй сторінці у Telegram.

Нагадаємо, що вранці 7 листопада внаслідок обстрілу міста Лиман Донецької області російські військові зруйнували вісім поверхів житлової будівлі.

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