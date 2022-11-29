Похитили и убили в лесу: в Украине хоронят замученного россиянами мецената и его сына
29 ноября в Украине хоронят мецената и пастора Украинской церкви христиан веры евангельской Анатолия Прокопчука и его 19-летнего сына Александра.
Отца и сына россияне замучили и убили в лесу под Новой Каховкой Херсонской области.
Тела Анатолия и Александра оккупанты изуродовали до неузнаваемости, но их удалось опознать.
– Рашисты не умеют воевать на фронте, поэтому убивают и пытают мирное население…
Они издеваются над теми, кто поддерживает все украинское, теми, кто мог бы жить и творить на земле так много добра, воспитывать детей и работать во славу Божию! – пишет в Telegram городской глава Ровно Александр Третьяк.
Что известно о семье Прокопчуков
Анатолий Прокопчук был дьяконом поместной церкви христиан веры евангельской, известным благотворителем.
Вместе с женой воспитывал семерых детей – дочь и шестерых сыновей.
Один из них был несовершеннолетним.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 279-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Александр Третьяк
Фото: Александр Третьяк