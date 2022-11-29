Викрали та вбили в лісі: в Україні ховають закатованого росіянами мецената та його сина

Листопад, 29 в 12:03

29 листопада в Україні ховають мецената та пастора Української церкви християн віри євангельської Анатолія Прокопчука та його 19-річного сина Олександра.

Батька та сина росіяни вбили та закатували в лісі під Новою Каховкою Херсонської області.

Тіла Анатолія та Олександра окупанти понівечили до невпізнаваності, але їх таки вдалось упізнати.

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– Рашисти не вміють воювати на фронті, тому вбивають та катують мирне населення… Вони знущаються над тими, хто підтримує все українське, тими, хто міг би жити та творити на землі так багато добра, виховувати дітей та працювати на славу Божу! – пише в Telegram міський голова Рівного Олександр Третяк.

Що відомо про родину Прокопчуків

Анатолій Прокопчук був дияконом помісної церкви християн віри євангельської, відомим благодійником.

Разом із дружиною виховував сімох дітей – доньку та шістьох синів.

Один серед них був неповнолітнім.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 279-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олександр Третяк

Фото: Олександр Третяк