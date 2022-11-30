Ноябрь, 30 в 17:30

Украинская ІТ-армия в течение ноября парализовала работу свыше 900 российских онлайн-ресурсов.

Среди российских ресурсов были парализованы военторги, магазины дронов и радиоприборов, чтобы мобилизованные оккупанты не смогли приобрести себе оружие и снаряжение.

Кроме того, был атакован Центральный банк РФ.

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— Сделали известным персонал банка, специализированные системы и исходные файлы. Наши кибербойцы опубликовали также информацию о банковских операциях МО РФ, персональных данных военнослужащих РФ, номерах телефонов, счетов и банковских карт, — говорится в сообщении Минцифры.

Украинские киберспециалисты также взломали платформу пропутинских волонтеров Добро и опубликовали данные 650 тыс. участников, где те под лозунгом #МыВместе собирали митинги в поддержку агрессии РФ.

ІТ-армия также сломала Альфа Банк, вызвав сотни возмущенных отзывов клиентов и большее недоверие к российской банковской системе в целом.

В День шопинга украинцы создали искусственный спрос на товары на популярной российской платформе Ozon, что привело к ошибкам с покупками.

Также пострадала популярная российская программа 1С, которая выпустила срочное обновление с исправлением ошибки с закладкой против пиратства. Россияне активно пытались его скачать, но безуспешно. Система была перегружена, а компании не могли вернуться к работе.

Кибервойска оригинально поздравили украинцев с Днем достоинства и свободы на 60 российских сайтах, среди которых ресурсы министерств, государственных служб и управлений.

Украинские айтишники снова атаковали две большие платформы для проведения тендеров – РТС-тендер и Росэлторг. А ранее они получили личные данные юзеров платформы Росэлторг.

Также украинские киберспециалисты взломали сайт национального центра развития искусственного интеллекта и заявили требования к РФ о завершении войны.

Напомним, СБУ сообщала, что Россия ежедневно совершает более 10 кибератак на стратегические объекты Украины.