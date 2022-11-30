Листопад, 30 в 17:30

Українська ІТ-армія протягом листопада паралізувала роботу понад 900 російських онлайн-ресурсів.

Серед російських ресурсів були паралізовані воєнторги, магазини дронів і радіоприладів, щоб мобілізовані окупанти не змогли придбати собі зброю та спорядження.

Крім того, був атакований Центральний банк РФ.

Зараз дивляться

– Зробили відомими персонал банку, спеціалізовані системи та вихідні файли. Наші кібербійці опублікували також інформацію про банківські операції МО РФ, персональні дані військовослужбовців РФ, номери телефонів, рахунків і банківських карток, – йдеться у повідомленні Мінцифри.

Українські кібербійці також зламали платформу пропутінських волонтерів Добро й опублікували дані 650 тис. учасників платформи, де ті під гаслом #МыВместе збирали мітинги на підтримку агресії РФ.

ІТ-армія також зламала Альфа Банк, викликавши сотні обурених відгуків клієнтів та більшу недовіру до російської банківської системи загалом.

У День шопінгу українці створили штучний попит на товари на популярній російській платформі Ozon, що призвело до помилок з покупками.

Також постраждала популярна російська програма 1С, яка випустила термінове оновлення з виправленням помилок із закладкою проти піратства. Росіяни активно намагалися його завантажити, але все без шансів. Система була перевантажена, а підприємства не могли повернутися до роботи.

Кібервійська оригінально привітали українців з Днем гідності та свободи на 60 російських сайтах, серед яких ресурси міністерств, державних служб та управлінь.

Українські айтівці знову атакували дві великі платформи для проведення тендерів – РТС-тендер та Росэлторг. А раніше вони отримали особисті дані користувачів платформи Росэлторг.

Також українські кіберфахівці зламали сайт національного центру розвитку штучного інтелекту та заявили вимоги до РФ щодо завершення війни.

Нагадаємо, СБУ повідомляла, що Росія щодня здійснює понад 10 кібератак на стратегічні об’єкти України.