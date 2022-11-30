Мощно “погуляли”: в Мирном произошел взрыв в клубе с оккупантами
После часа ночи 30 ноября в оккупированном поселке Мирное Мелитопольского района прогремело несколько взрывов.
По словам городского главы Мелитополя Ивана Федорова, произошло это в местном клубе, где расселились новоприбывшие мобилизованные Российской Федерации.
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– Настолько мощно “погуляли”, что в 30 км от Мирного проснулись даже жители Мелитополя, – рассказывает о событиях ночи Иван Федоров.
В настоящее время власти Мелитополя выясняют все, что известно, о вражеских потерях.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 280-е сутки.
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Источник: Иван Федоров