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Факты / Україна

Мощно “погуляли”: в Мирном произошел взрыв в клубе с оккупантами

Татьяна Забожко, редактор ленты
Вибух у Мирному 30 листопада 2022

После часа ночи 30 ноября в оккупированном поселке Мирное Мелитопольского района прогремело несколько взрывов.

По словам городского главы Мелитополя Ивана Федорова, произошло это в местном клубе, где расселились новоприбывшие мобилизованные Российской Федерации.

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– Настолько мощно “погуляли”, что в 30 км от Мирного проснулись даже жители Мелитополя, – рассказывает о событиях ночи Иван Федоров.

В настоящее время власти Мелитополя выясняют все, что известно, о вражеских потерях.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 280-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Иван Федоров

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