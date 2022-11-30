Ноябрь, 30 в 8:22

После часа ночи 30 ноября в оккупированном поселке Мирное Мелитопольского района прогремело несколько взрывов.

По словам городского главы Мелитополя Ивана Федорова, произошло это в местном клубе, где расселились новоприбывшие мобилизованные Российской Федерации.

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– Настолько мощно “погуляли”, что в 30 км от Мирного проснулись даже жители Мелитополя, – рассказывает о событиях ночи Иван Федоров.

В настоящее время власти Мелитополя выясняют все, что известно, о вражеских потерях.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 280-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Иван Федоров