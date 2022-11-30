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Факти / Україна

Потужно “погуляли”: у Мирному стався вибух у клубі з окупантами

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Вибух у Мирному 30 листопада 2022

Після першої ночі 30 листопада в окупованому селищі Мирне Мелітопольського району прогриміли кілька вибухів.

За словами міського голови Мелітополя Івана Федорова, сталось це в місцевому клубі, де розселились новоприбулі мобілізовані Російської Федерації.

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– Настільки потужно “погуляли”, що за 30 км від Мирного прокинулись навіть жителі Мелітополя, – розповідає про події ночі Іван Федоров.

Нині влада Мелітополя з’ясовує все, що відомо, про ворожі втрати.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 280-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Іван Федоров

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