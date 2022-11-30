Потужно “погуляли”: у Мирному стався вибух у клубі з окупантами
Після першої ночі 30 листопада в окупованому селищі Мирне Мелітопольського району прогриміли кілька вибухів.
За словами міського голови Мелітополя Івана Федорова, сталось це в місцевому клубі, де розселились новоприбулі мобілізовані Російської Федерації.
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– Настільки потужно “погуляли”, що за 30 км від Мирного прокинулись навіть жителі Мелітополя, – розповідає про події ночі Іван Федоров.
Нині влада Мелітополя з’ясовує все, що відомо, про ворожі втрати.
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Джерело: Іван Федоров