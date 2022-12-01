Что будет с мобильной связью в случае блекаута: КГВА создала алгоритм
Властями Киева вместе с мобильными операторами создан алгоритм бесперебойной работы связи на случай блекаута.
Об этом в эфире Єдиних новин рассказал начальник КГВА Сергей Попко.
– Мы стараемся как можно больше станций мобильной связи обеспечить генераторами. В свою очередь, это вышки общенационального масштаба, которые обеспечивают связью как Украину, так и Киев. Кроме того, мы планируем по городу установление более 40 Starlink. Ими будут обеспечены районные государственные администрации и больницы, – отметил он.
Кроме того, руководитель КМВА добавил, что “существует городская сеть оптоволоконных линий, часть которых, даже при блэкауте, будет работать”.
— Они будут работать в примерно половине Пунктов несокрушимости – это около двухсот в десяти районных государственных администрациях. Там будет развернут Wi-Fi. Кроме того, я хотел бы обратиться к киевлянам, что не нужно забывать “старое-хорошее” FM-радио. Мой совет: иметь все-таки всем радиоприемники для получения оперативной информации, — говорит он.