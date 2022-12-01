Что будет с мобильной связью в случае блекаута: КГВА создала алгоритм

Ноябрь, 30 в 23:47

Властями Киева вместе с мобильными операторами создан алгоритм бесперебойной работы связи на случай блекаута.

Об этом в эфире Єдиних новин рассказал начальник КГВА Сергей Попко.

– Мы стараемся как можно больше станций мобильной связи обеспечить генераторами. В свою очередь, это вышки общенационального масштаба, которые обеспечивают связью как Украину, так и Киев. Кроме того, мы планируем по городу установление более 40 Starlink. Ими будут обеспечены районные государственные администрации и больницы, – отметил он.

Кроме того, руководитель КМВА добавил, что “существует городская сеть оптоволоконных линий, часть которых, даже при блэкауте, будет работать”.

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