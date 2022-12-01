Що буде з мобільним зв’язком у випадку блекауту: КМВА створила алгоритм
Владою Києва разом з мобільними операторами створений алгоритм безперебійної роботи мобільного зв’язку на випадок блекауту.
Про це в ефірі Єдиних новин розповів начальник КМВА Сергій Попко.
– Ми намагаємося якомога більше станцій мобільного зв’язку забезпечити генераторами. В свою чергу це вишки загальнонаціонального масштабу, які забезпечують зв’язком як Україну, так і Київ. Окрім того, ми плануємо по місту поставку понад 40 Starlink. Ними будуть забезпечені районні державні адміністрації та лікарні, – зазначив він.
Крім того, керівник КМВА додав, що “існує міська мережа опто-волоконних ліній, частина яких, навіть при блекауті, буде працювати”.
– Вони будуть працювати приблизно в половині Пунктів незламності – це біля двохсот в десяти районних державних адміністраціях. Там буде розгорнутий Wi-Fi. Крім того, я хотів би звернутись до киян, що треба не забувати старе-добре FM-радіо. Моя порада: мати, все ж таки, всім радіоприймачі для отримання оперативної інформації, – каже він.