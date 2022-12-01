Що буде з мобільним зв’язком у випадку блекауту: КМВА створила алгоритм

Листопад, 30 в 23:47

Владою Києва разом з мобільними операторами створений алгоритм безперебійної роботи мобільного зв’язку на випадок блекауту.

Про це в ефірі Єдиних новин розповів начальник КМВА Сергій Попко.

– Ми намагаємося якомога більше станцій мобільного зв’язку забезпечити генераторами. В свою чергу це вишки загальнонаціонального масштабу, які забезпечують зв’язком як Україну, так і Київ. Окрім того, ми плануємо по місту поставку понад 40 Starlink. Ними будуть забезпечені районні державні адміністрації та лікарні, – зазначив він.

Крім того, керівник КМВА додав, що “існує міська мережа опто-волоконних ліній, частина яких, навіть при блекауті, буде працювати”.

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