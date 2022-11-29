Ноябрь, 29 в 18:14

Страна-агрессор РФ своими ракетными атаками пытается погрузить Украину во тьму, то есть спровоцировать блэкаут – состояние, при котором энергосистема полностью обесточена. Существуют разные сценарии, как могут развиваться события.

Об этом рассказал глава правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий в интервью изданию НВ.

Он объяснил, что Россия рассчитывала достичь наиболее болезненного эффекта от обстрелов украинской энергосистемы еще 10 октября. Однако оккупантам понадобились сотни ракет, чтобы нанести значительный ущерб энергетической системе.

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Всего в течение семи массированных ракетных атак, с 10 октября, в Украине были повреждены все крупные тепло- и гидроэлектростанции. В то же время атака 23 ноября имела наиболее негативные последствия. Были остановлены блоки атомных электростанций (АЭС).

Однако, по словам Кудрицкого, 23 ноября произошел не блэкаут, а “системная авария”, в результате которой были введены аварийные отключения света во всех регионах Украины.

– Сработала автоматика, были вынужденно остановлены блоки атомных станций, обычно производящие половину всей электроэнергии в стране. Из-за разрушений, нанесенных ракетным обстрелом, они не могли выдавать электроэнергию в сеть. Также был поврежден ряд важных теплоэлектростанций, – рассказал глава Укрэнерго.

Что можно считать блэкаутом и чего ждать украинцам

Кудрицкий отметил, что блэкаутом можно назвать ситуацию, когда происходит обесточивание всей энергетической системы страны, а не только каких-то частей. При этом он подчеркнул, что “блэкаут не конец света, а тяжелое испытание”, после которого начинается возобновление энергосистемы.

Глава Укрэнерго также прокомментировал, какие сценарии блэкаута могут грозить Украине. Речь идет об ограничении энергоснабжения, проблемах со связью, другими сервисами. Со всем этим украинцы уже сталкивались.

– Обычно, когда говорят блэкаут, подразумевается полное обесточивание энергосистемы. Есть разные сценарии блэкаута… В целом блэкаут – это не конец света. Это очень сложное событие как для энергетиков, так и для потребителей, потому что ограничения энергоснабжения могут быть очень продолжительными. Но в целом для потребителя эта картина уже знакома: ограничение энергоснабжения какое-то время, проблема со связью и другими сервисами, – рассказал Кудрицкий.

Он добавил, что энергетики в ситуации блэкаута будут вынуждены разворачивать энергосистему “с нуля”, что является сложным техническим процессом. Ведь проще заживлять энергетические объекты, поврежденные российскими атаками, когда система в целом работает.

Кудрицкий уточнил, что блэкаут является неконтролируемым событием: речь идет о масштабной аварии в системе, в результате которой полностью исчезает электроснабжение. Например, если бы Херсон не был в единой энергосистеме Украины, то можно было бы сказать, что город находился в блэкауте. Оккупанты там уничтожили электросети.

Если же, например, во время очередной атаки РФ на энергосистему некоторые регионы Украины остаются заживленными от рабочих электростанций, это уже не блэкаут.

– Такой сценарий возможен, и это – не блэкаут. Это как раз более легкий сценарий для энергосистемы. Потому что в работе остаются электростанции с ячейками потребления. Нам легче соединить их обратно в единую энергосистему, восстановив линии электропередач, соединив их физически в единое целое… Если какие-то регионы еще работают, значит это – не блэкаут. Это тяжелая системная авария. Тяжелая, но контролируемая, — объяснил Кудрицкий.

Сколько может продолжаться блэкаут

Глава Укрэнерго не стал прогнозировать, на какое время в условиях блэкаута Украина может остаться без света. По его словам, этого никто не может спрогнозировать, поскольку неизвестно, куда могут попасть рашисты и какими могут быть масштабы разрушений.

Однако при любом сценарии специалисты компании немедленно приступят к ремонтным работам. Для этого были заранее наработаны протоколы действий.

– После атаки 23 ноября нам понадобилось 14 часов на “сшивание” системы и подготовку сети для подачи напряжения на объекты критической инфраструктуры. Но есть технологическая особенность поднятия атомных блоков – они возвращаются в систему медленно. Поэтому многие бытовые потребители не имели света больше суток. К сожалению, мы не можем исключить новые атаки. Поэтому людям нужно быть готовыми к разным сценариям, особенно если они живут в многоэтажках с электроплитами, – заявил Кудрицкий.

Комментируя отключения света, он отметил, что в энергосистеме всегда должен быть баланс между производством и потреблением электричества. И ограничения потребления нужны как раз для избежания блэкаута, поскольку сейчас электростанции не могут произвести столько электричества, сколько потребляют украинские граждане и бизнес.