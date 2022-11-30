Ситуация контролируемая, но РФ не оставила намерений нанести новый ракетный удар – Скибицкий
На сегодняшний день ситуация достаточно спокойная и контролируемая, хотя Россия не оставляет намерений наносить новые удары в любой момент, заявил в эфире телемарафона представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.
– В настоящее время наблюдаются плановые полеты стратегической авиации РФ в восточных регионах страны. Как только будет выход дополнительных сил и средств Черноморского флота с Калибрами, если будет взлет стратегической, дальней бомбардировочной авиации, наша задача — своевременно предупредить, – подчеркнул он.
В то же время представитель разведки не видит чего-то чрезвычайного в появлении дополнительных самолетов и ракет в Энгельсе Саратовской области.
– Наша оценка очень простая – это возвращение с авиабазы Дягилево нескольких бомбардировщиков, которые были перемещены после соответствующих мер РФ по сосредоточению авиации. В первую очередь это авиабазы в Шайковке и Энгельсе. Но мы контролируем ситуацию: сколько там самолетов, в каком они состоянии и их готовность к выполнению задач, – объяснил Скибицкий.
По его словам, сейчас враг осуществляет доразведку по объектам, которые уже атаковал, а также изучает районы и цели, по которым планирует ударить.
– И третье – это подготовка, сосредоточение ракет, их подготовка к боевому применению, что требует времени, – подчеркнул Скибицкий, добавив, что их запасы уменьшаются, поэтому РФ использует еще советское вооружение.
Он напомнил, что достаточно большой процент ракет Х-22 подрывался в воздухе или не достигал целей.
– Соответственно, нужно время на подготовку старого вооружения, – добавил представитель разведки, хотя признал, что враг запускал и ракеты, изготовленные уже после полномасштабного вторжения.