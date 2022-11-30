Ситуація контрольована, але РФ не полишила намірів завдати нового ракетного удару – Скібіцький
На сьогодні ситуація доволі спокійна та контрольована, хоча Росія не полишає намірів завдавати нових ударів у будь-який момент, заявив в ефірі телемарафону представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.
– Наразі спостерігаються планові польоти стратегічної авіації РФ у східних регіонах країни. Тільки-но буде вихід додаткових сил і засобів Чорноморського флоту з Калібрами, якщо буде зліт стратегічної, дальньої бомбардувальної авіації, наше завдання – своєчасно попередити, – наголосив він.
Водночас представник розвідки не бачить чогось надзвичайного у появі додаткових літаків та ракет в Енгельсі Саратовської області.
– Наша оцінка дуже проста – це повернення з авіабази Дягілеве кількох бомбардувальників, які були переміщені після відповідних заходів РФ щодо зосередження авіації. Насамперед це авіабази в Шайковці та Енгельсі. Але ми контролюємо ситуацію: скільки там літаків, в якому вони стані та їхню готовність до виконання завдань, – пояснив Скібіцький.
За його словами, зараз ворог здійснює дорозвідку об’єктів, які вже атакував, а також вивчає райони та цілі, по яких планує вдарити.
– І третє – це підготовка, зосередження ракет, їх підготовка до бойового застосування, що потребує часу, – наголосив Скібіцький, додавши, що їхні запаси зменшуються, тому РФ використовує ще радянське озброєння.
Він нагадав, що доволі великий відсоток ракет Х-22 підривався в повітрі або не досягав цілей.
– Відповідно, потрібен час на підготовку старого озброєння, – додав представник розвідки, хоча визнав, що ворог запускав і ракети, виготовлені вже після повномасштабного вторгнення.