Ситуація контрольована, але РФ не полишила намірів завдати нового ракетного удару – Скібіцький

Листопад, 30 в 13:19

На сьогодні ситуація доволі спокійна та контрольована, хоча Росія не полишає намірів завдавати нових ударів у будь-який момент, заявив в ефірі телемарафону представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

– Наразі спостерігаються планові польоти стратегічної авіації РФ у східних регіонах країни. Тільки-но буде вихід додаткових сил і засобів Чорноморського флоту з Калібрами, якщо буде зліт стратегічної, дальньої бомбардувальної авіації, наше завдання – своєчасно попередити, – наголосив він.

Водночас представник розвідки не бачить чогось надзвичайного у появі додаткових літаків та ракет в Енгельсі Саратовської області.

– Наша оцінка дуже проста – це повернення з авіабази Дягілеве кількох бомбардувальників, які були переміщені після відповідних заходів РФ щодо зосередження авіації. Насамперед це авіабази в Шайковці та Енгельсі. Але ми контролюємо ситуацію: скільки там літаків, в якому вони стані та їхню готовність до виконання завдань, – пояснив Скібіцький.

За його словами, зараз ворог здійснює дорозвідку об’єктів, які вже атакував, а також вивчає райони та цілі, по яких планує вдарити.

Зараз дивляться

– І третє – це підготовка, зосередження ракет, їх підготовка до бойового застосування, що потребує часу, – наголосив Скібіцький, додавши, що їхні запаси зменшуються, тому РФ використовує ще радянське озброєння.

Він нагадав, що доволі великий відсоток ракет Х-22 підривався в повітрі або не досягав цілей.