Грудень, 01 в 14:01

Сьогодні, 1 грудня, президент держпідприємства НАЕК Енергоатом Петро Котін підписав наказ про звільнення заступника головного інженера Запорізької АЕС Юрія Чернічука. Він виконував обов‘язки головного інженера електростанції.

Про це повідомляє пресслужба Енергоатому.

Причиною звільнення стала наявністю підтвердженої інформації про колабораційну та зрадницьку діяльність Юрія Чернічука на користь окупантів.

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Іншими наказами Петро Котін призначив Дмитра Вербицького виконувачем обов‘язків генерального директора ЗАЕС та Ігоря Мурашова – головним інженером станції.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники викрали Ігоря Мурашова, який обіймав посаду гендиректора ЗАЕС. Згодом в МАГАТЕ заявили, що звільнений з полону Ігор Мурашов не зможе виконувати обов’язки гендиректора ЗАЕС, оскільки перебуває на території, підконтрольній Україні.

Джерело: Енергоатом

Фото: Енергоатом