Попали в окружение. Под Бахмутом погибли пять добровольцев из Грузии

Декабрь, 04 в 17:06

3 декабря под Бахмутом в Донецкой области в окружение попала группа добровольцев из Грузии, в результате чего погибли пятеро военных и был ранен грузинский командир.

Об этом в эфире грузинского телеканала Мтавари сообщил доброволец Ромео Парулава.

Он утверждает, что погибшие служили в 57 бригаде с марта 2022 года, прибыв из Грузии в Украину.

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— Было много (врагов, — Ред.), и потому они не справились, пятеро грузин погибло. Командир ранен. Остальные ребята вместе с нашими братьями-украинцами окружены. Продолжается борьба, чтобы вывести оставшихся в живых и вынести тела наших погибших… Мы их обязательно вытащим. Ситуация в Бахмуте очень сложная, — говорит грузинский доброволец.

По информации издания, накануне стало известно о гибели под Бахмутом пяти грузин: Авто Руруа, Ромео Пичхаи, Ромео Кварацхелии, Бадри Маркелии, Мераба Аладашвили. Еще раньше стало известно о смерти другого добровольца, Джабы Хоперии.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак выразил соболезнования родным погибших и поблагодарил за совместную борьбу с врагом.

– Они под Бахмутом сражались за свет против тьмы. “Свобода объединяет лучших людей в борьбе с автократическим злом”, — написал он на своей странице в Telegram.

Кроме того, он добавил, что жестокие бои идут каждый день, а враг бросает в бой все, что может.

— Постоянная работа артиллерии, картины словно из Первой мировой, мрак и трупы врагов, которых даже не уносят с поля боя. Они кладут своих сотнями без идеи, без чести, – информирует он.

В субботу, 3 декабря, президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила соболезнования в связи с гибелью добровольцев.

— В эти трудные минуты приношу свои соболезнования семьям, друзьям и родственникам всех грузинских бойцов, погибших в Украине, — написала Зурабишвили.

Как уточняет портал Новости-Грузия, на стороне Украины сейчас воюют до 1 500 грузинских бойцов. Часть проживала в Украине, часть приехала туда после начала войны как добровольцы. По состоянию на 4 декабря, в боях на стороне ВСУ погибли 33 грузина.

Фото: Посольство Украины в Грузии