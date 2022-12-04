Потрапили в оточення. Під Бахмутом загинули п’ятеро добровольців з Грузії

Грудень, 04 в 17:06

3 грудня під Бахмутом на Донеччині в оточення потрапила група добровольців з Грузії, внаслідок чого загинули п’ятеро військових і було поранено грузинського командира.

Про це в ефірі грузинського телеканалу Мтаварі повідомив доброволець Ромео Парулава.

Він стверджує, що загиблі служили у 57 бригаді з березня 2022 року, прибувши з Грузії до України.

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– Було багато (ворогів, – Ред.), і тому вони не впоралися, п’ятеро грузинів загинуло. Командир поранений. Інші хлопці разом з нашими братами-українцями оточені. Триває боротьба, щоб вивести тих, хто залишився живим, і винести тіла наших загиблих… Ми їх обов’язково витягнемо. Ситуація у Бахмуті дуже складна, — каже грузинський доброволець.

За інформацією видання, напередодні стало відомо про загибель під Бахмутом п’яти грузинів: Авто Руруа, Ромео Пічхаї, Ромео Кварацхелії, Бадрі Маркелії, Мераба Аладашвілі. Ще раніше стало відомо про смерть іншого добровольця Джаби Хоперії.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак висловив співчуття рідним загиблих та подякував за спільну боротьбу з ворогом.

– Вони під Бахмутом билися за світло проти темряви. Свобода об‘єднує кращих людей в боротьбі з автократичним злом, – написав він на своїй сторінці у Telegram.

Крім того, він додав, що жорстокі бої йдуть щодня, а ворог кидає в бій все, що може.

– Постійна робота артилерії, картини немов з Першої світової, морок і трупи ворогів, яких навіть не забирають з поля бою. Вони кладуть своїх сотнями без ідеї, без честі, – інформує він.

У суботу, 3 грудня, президент Грузії Саломе Зурабішвілі висловила співчуття у зв’язку із загибеллю добровольців.

– У ці важкі хвилини приношу свої співчуття сім’ям, друзям та родичам усіх грузинських бійців, які загинули в Україні, – написала Зурабішвілі.

Як уточнює портал Новини-Грузія, на боці України зараз воюють до 1 500 грузинських бійців. Частина мешкала в Україні, частина приїхала туди після початку війни як добровольці. Станом на 4 грудня, в боях на боці ЗСУ загинуло 33 грузини.

Фото: Посольство України в Грузії