Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Потрапили в оточення. Під Бахмутом загинули п’ятеро добровольців з Грузії

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Потрапили в оточення. Під Бахмутом загинули п’ятеро добровольців з Грузії

3 грудня під Бахмутом на Донеччині в оточення потрапила група добровольців з Грузії, внаслідок чого загинули п’ятеро військових і було поранено грузинського командира.

Про це в ефірі грузинського телеканалу Мтаварі повідомив доброволець Ромео Парулава.

Він стверджує, що загиблі служили у 57 бригаді з березня 2022 року, прибувши з Грузії до України.

Зараз дивляться

– Було багато (ворогів, – Ред.), і тому вони не впоралися, п’ятеро грузинів загинуло. Командир поранений. Інші хлопці разом з нашими братами-українцями оточені. Триває боротьба, щоб вивести тих, хто залишився живим, і винести тіла наших загиблих… Ми їх обов’язково витягнемо. Ситуація у Бахмуті дуже складна, — каже грузинський доброволець.

За інформацією видання, напередодні стало відомо про загибель під Бахмутом п’яти грузинів: Авто Руруа, Ромео Пічхаї, Ромео Кварацхелії, Бадрі Маркелії, Мераба Аладашвілі. Ще раніше стало відомо про смерть іншого добровольця Джаби Хоперії.

Читайте
Бахмут наразі – центр конфронтації у війні: військовий експерт про ситуацію на фронті

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак висловив співчуття рідним загиблих та подякував за спільну боротьбу з ворогом.

– Вони під Бахмутом билися за світло проти темряви. Свобода об‘єднує кращих людей в боротьбі з автократичним злом, – написав він на своїй сторінці у Telegram.

Крім того, він додав, що жорстокі бої йдуть щодня, а ворог кидає в бій все, що може.

– Постійна робота артилерії, картини немов з Першої світової, морок і трупи ворогів, яких навіть не забирають з поля бою. Вони кладуть своїх сотнями без ідеї, без честі, – інформує він.

У суботу, 3 грудня, президент Грузії Саломе Зурабішвілі висловила співчуття у зв’язку із загибеллю добровольців.

– У ці важкі хвилини приношу свої співчуття сім’ям, друзям та родичам усіх грузинських бійців, які загинули в Україні, – написала Зурабішвілі.

Як уточнює портал Новини-Грузія, на боці України зараз воюють до 1 500 грузинських бійців. Частина мешкала в Україні, частина приїхала туди після початку війни як добровольці. Станом на 4 грудня, в боях на боці ЗСУ загинуло 33 грузини.

Фото: Посольство України в Грузії

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка