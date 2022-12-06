Декабрь, 06 в 16:58

Для подготовки очередной массированной ракетной атаки на территорию Украины России может потребоваться несколько дней.

Об этом проинформировал сегодня на брифинге спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он объяснил, что РФ планирует подобные удары заранее и в режиме секретности. В то же время агрессор уже давно определил цели для атак: среди них есть более приоритетные и менее приоритетные.

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По словам Игната, все эти цели врага известны высшему военному руководству Украины.

– Сколько времени нужно, чтобы подготовиться к какому-то удару? Речь идет не об одном дне, это может быть несколько дней. Потому что программируется маршрут полета ракет, собираются разведданные разного характера: это и воздушная, и наземная, и космическая разведка, — отметил Игнат.

По его словам, РФ также собирает данные о размещении украинских зенитно-ракетных комплексов. Оккупанты пытаются выяснить, где находятся ЗРК, как их обойти, а также ищут слабые места в системе ПВО Украины.

Игнат добавил, что враг обобщает всю эту информацию, после чего определяет день нанесения ракетного удара. Игнат подчеркнул, что вчерашний удар не был спонтанным решением в ответ на очередные “хлопки” (взрывы на российских объектах), а готовился заранее.

Комментируя недавние взрывы на российских военных аэродромах возле Энгельса и Рязани, Игнат заявил, что это хорошие новости, поскольку такие инциденты уменьшают боевой потенциал РФ.

– Если выходят из строя 1-2 самолета, может еще каким-то образом выйдет из строя несколько самолетов, это уменьшает их возможности. Нанесение таких массированных ракетных ударов все еще вероятно, потому что есть достаточно самолетов на вооружении у РФ. Но те меры безопасности, которых они не соблюдают, могут приводить к дальнейшим последствиям и уменьшению их боевого потенциала, — проинформировал спикер Воздушных сил.

Как известно, 5 декабря РФ нанесла восьмой массированный ракетный удар по Украине, применив 70 ракет, в том числе Х-101, Х-555, Х-22, Х-59, Х-31П и Калибры. Более 60 из них сбили украинские силы ПВО.

По оценке руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, РФ добивает запасы ракет до нуля. Их хватит еще на несколько массированных атак.

Источник: Media Center Ukraine