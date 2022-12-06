Грудень, 06 в 16:58

Для підготовки чергової масованої ракетної атаки на територію України Росії може знадобитися кілька днів.

Про це поінформував сьогодні на брифінгу речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він пояснив, що РФ планує такі удари заздалегідь і в режимі секретності. Водночас агресор вже давно визначив цілі для атак: серед них є більш пріоритетні та менш пріоритетні.

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За словами Ігната, всі ці цілі ворога відомі вищому військовому керівництву України.

– Скільки часу потрібно, щоб підготуватися до якогось удару? Мова йде не про один день, це може бути декілька днів. Тому що програмується маршрут польоту ракет, збираються розвіддані різного характеру: це і повітряна, і наземна, і космічна розвідки, – зазначив Ігнат.

За його словами, РФ також збирає дані щодо розміщення українських зенітно-ракетних комплексів. Окупанти намагаються з’ясувати, де знаходяться ЗРК, як їх обійти, а також шукають слабкі місця в системі ППО України.

Ігнат додав, що ворог узагальнює всю цю інформацію, після чого визначає день завдання ракетного удару. Ігнат наголосив, що вчорашній удар не був спонтанним рішенням у відповідь на чергову “бавовну” (вибухи на російських об’єктах), а готувався заздалегідь.

Коментуючи нещодавні вибухи на російських військових аеродромах біля Енгельса та Рязані, Ігнат заявив, що це гарні новини, оскільки такі інциденти зменшують бойовий потенціал РФ.

– Якщо виходять з ладу 1-2 літаки, може ще якимось чином вийдуть з ладу кілька літаків, це їхні спроможності зменшує. Завдання таких масованих ракетних ударів все ще ймовірно, тому що достатньо літаків є на озброєнні в РФ. Але ті заходи безпеки, яких вони не дотримуються, можуть спричинювати до подальших наслідків і зменшення їхнього бойового потенціалу, – поінформував речник Повітряних сил.

Як відомо, 5 грудня РФ завдала восьмого масованого ракетного удару по Україні, застосувавши 70 ракет, зокрема Х-101, Х-555, Х-22, Х-59, Х-31П та Калібри. Понад 60 з них збили українські сили ППО.

За оцінкою керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, РФ добиває запаси ракет до нуля. Їх вистачить ще на кілька масованих атак.

Джерело: Media Center Ukraine