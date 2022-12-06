РФ тримає у Чорному морі 15 кораблів, зокрема два ракетоносії з 12 Калібрами – Гуменюк

Грудень, 06 в 7:47

Наразі у Чорному морі перебувають 15 кораблів Чорноморського флоту РФ. Після вчорашньої масованої атаки корабельне угруповання трохи зменшилося, проте залишились на чергуванні один підводний і один надводний ракетоносії, а це щонайменше 12 ракет типу Калібр, споряджених і готових до застосування.

Про це в ефірі національного телемарафону заявила речниця ОК Південь Наталя Гуменюк.

– Тому не слід розслаблятися. Ми пам’ятаємо, що вони застосовують не тільки масовані ракетні удари, а й поодинокі бувають. І можуть продовжувати бити, зокрема, по тих об’єктах, в які вже були влучання, або тих, що були в переліку, але не пошкоджені, – наголосила вона.

Саме тому вона закликала не публікувати фото з місць прильотів, а також не повідомляти про ступінь пошкоджень, де і коли спрацювала ППО, до офіційних зведень.

Зараз дивляться

Гуменюк також не відкидає можливості масованого повторного удару, незважаючи на критичне вичерпання запасів деяких ракет.

– Калібри вони використовують, щоб атакувати надважливі об’єкти, зокрема критичної інфраструктури, бо це зброя точного наведення. Саме тому вони цілком можуть застосувати як ті 12, які зараз перебувають на бойовому чергуванні, так і ті, які можуть бути підтягнуті для поповнення запасів, – вважає вона.

Під час масованої атаки 5 грудня Росія випустила по Україні понад 70 ракет, більше 60 збили українські Сили протиповітряної оборони

Серед них було 22 крилаті ракети Калібр, випущені з акваторії Чорного моря.