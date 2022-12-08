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Факти / Україна

На Херсонщині на ворожих мінах підірвалися 4 співробітника Нацполіції

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
На Херсонщині на ворожих мінах підірвалися 4 співробітника Нацполіції

На Херсонщині під час проведення стабілізаційних заходів на каскаді ворожих мін підірвалися начальник Головного управління Нацполіції в Черкаській області Михайло Куратченко, вибухотехнік Ігор Мельник, кінолог Сергій Ненада та помічник чергового СРПП Уманського райуправління поліції Вадим Періжок.

Про це повідомив глава Нацполіції України Ігор Клименко.

На Херсонщині на ворожих мінах підірвалися 4 співробітника Нацполіції / 4 фотографии

Ще четверо поліцейських поранені, лікарі борються за їхні життя.

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– Михайло Куратченко на Херсонщині особисто керував зведеним загоном поліції Черкащини. Ефективний управлінець, вольовий та сміливий поліцейський, який завжди слідував Присязі. Ігор Мельник, Сергій Ненада та Вадим Періжок – віддані поліцейські, вірні своїм родинам, службі та Україні, – йдеться у повідомленні.

Також він висловив щиро співчуття сім’ям загиблих.

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