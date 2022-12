Словацький уряд схвалив новий пакет військової допомоги для України. Він включає боєприпаси, зокрема й великокаліберні, а також теплі речі для військових та різне спорядження.

Словацький міністр запевнив, що його країна продовжить надавати Україні гуманітарну допомогу і зробить усе, щоб українці змогли легше пережити зиму.

Він зазначив, що це “найжахливіша війна, яка викликає огиду в людей”.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба подякував словацькому колезі за надану військову та гуманітарну допомогу і повідомив про підписання меморандуму про співпрацю між відомствами.

I welcomed @RastislavKacer in Kyiv today. Slovakia is a true friend who has been and remains standing with Ukraine all the way. We are lucky to have such a neighbor. We intensify defense cooperation to bring Ukraine’s victory closer. Also, more energy equipment is headed our way. pic.twitter.com/hZMqR5uqis

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 8, 2022