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Факти / Україна

Боєприпаси, форма, спорядження: Словаччина схвалила новий пакет допомоги Україні

Євгенія Грейс, редакторка стрічки новин
Голова МЗС України Дмитро Кулеба та міністр закордонних справ Словаччини Растіслав Качерм

Словацький уряд схвалив новий пакет військової допомоги для України. Він включає боєприпаси, зокрема й великокаліберні, а також теплі речі для військових та різне спорядження.

– Ми й далі підтримуватимемо вас практично у вашій боротьбі. Учора наш уряд схвалив новий пакет оборонної допомоги – це боєприпаси, у тому числі великі калібри для винищувачів, теплі речі, інше спорядження, – сказав міністр закордонних справ Словаччини Растіслав Качер на спільній пресконференції з головою українського МЗС у Києві.

Словацький міністр запевнив, що його країна продовжить надавати Україні гуманітарну допомогу і зробить усе, щоб українці змогли легше пережити зиму.

Він зазначив, що це “найжахливіша війна, яка викликає огиду в людей”.

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– Росія намагається принизити людей злиднями, зробити їхнє життя нестерпним, щоб між вами почався розбрат. Але цього ніколи не станеться, – сказав Качер.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба подякував словацькому колезі за надану військову та гуманітарну допомогу і повідомив про підписання меморандуму про співпрацю між відомствами.

– Сьогодні ми підписали меморандум про співпрацю між Міністерством закордонних справ України та Словаччини. Він визначає подальші цілі двостороннього співробітництва, уточнює форми нашої взаємодії на міжнародній арені, – сказав Кулеба.

Міністр повідомив, що Словаччина планує передати Україні 300 генераторів до кінця місяця.

– Україна дуже цінує допомогу Словаччини в подоланні енергетичної кризи, зокрема, плани передати вже цього місяця близько 300 генераторів, – сказав він.

Кулеба уточнив, що надані генератори планують використовувати для допомоги цивільним – школам, лікарням.

– Ми повинні допомогти цивільним пережити цю зиму, тому що ми можемо передбачити складнощі, і вже є складнощі від ракетних атак з боку Росії, – додав він.

Нагадаємо, у жовтні Словаччина передала ЗСУ дві гаубиці Zuzana 2.

Фото: Дмитро Кулеба

Джерела: Укрінформ, Інтерфакс-Україна
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