Грудень, 08 в 18:34

Словацький уряд схвалив новий пакет військової допомоги для України. Він включає боєприпаси, зокрема й великокаліберні, а також теплі речі для військових та різне спорядження.

– Ми й далі підтримуватимемо вас практично у вашій боротьбі. Учора наш уряд схвалив новий пакет оборонної допомоги – це боєприпаси, у тому числі великі калібри для винищувачів, теплі речі, інше спорядження, – сказав міністр закордонних справ Словаччини Растіслав Качер на спільній пресконференції з головою українського МЗС у Києві.

Словацький міністр запевнив, що його країна продовжить надавати Україні гуманітарну допомогу і зробить усе, щоб українці змогли легше пережити зиму.

Він зазначив, що це “найжахливіша війна, яка викликає огиду в людей”.

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– Росія намагається принизити людей злиднями, зробити їхнє життя нестерпним, щоб між вами почався розбрат. Але цього ніколи не станеться, – сказав Качер.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба подякував словацькому колезі за надану військову та гуманітарну допомогу і повідомив про підписання меморандуму про співпрацю між відомствами.

– Сьогодні ми підписали меморандум про співпрацю між Міністерством закордонних справ України та Словаччини. Він визначає подальші цілі двостороннього співробітництва, уточнює форми нашої взаємодії на міжнародній арені, – сказав Кулеба.

I welcomed @RastislavKacer in Kyiv today. Slovakia is a true friend who has been and remains standing with Ukraine all the way. We are lucky to have such a neighbor. We intensify defense cooperation to bring Ukraine’s victory closer. Also, more energy equipment is headed our way. pic.twitter.com/hZMqR5uqis — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 8, 2022

Міністр повідомив, що Словаччина планує передати Україні 300 генераторів до кінця місяця.

– Україна дуже цінує допомогу Словаччини в подоланні енергетичної кризи, зокрема, плани передати вже цього місяця близько 300 генераторів, – сказав він.

Кулеба уточнив, що надані генератори планують використовувати для допомоги цивільним – школам, лікарням.

– Ми повинні допомогти цивільним пережити цю зиму, тому що ми можемо передбачити складнощі, і вже є складнощі від ракетних атак з боку Росії, – додав він.

Нагадаємо, у жовтні Словаччина передала ЗСУ дві гаубиці Zuzana 2.

Фото: Дмитро Кулеба