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Факты / Україна

В Ясиноватой сбежали почти 20 оккупантов. Троих россияне нашли и уничтожили – Генштаб ВСУ

Татьяна Забожко, редактор ленты
Російські військові
Фото: Dreamstime

Во временно захваченной Ясиноватой Донецкой области сбежали почти два десятка вооруженных оккупантов.

Об этом сообщили 8 декабря в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Инцидент произошел при перевозке на боевые позиции одного из подразделений оккупационных войск.

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По имеющейся в распоряжении украинской стороны информации, беглецами являются бывшие заключенные.

Троих из них россияне уже нашли и уничтожили. Поисковые мероприятия продолжаются.

– Как говорится, бей своих, чтобы чужие боялись, – комментируют расправу оккупантов над беглецами в Генштабе ВСУ.

Одновременно с этим захватчики не оставляют попыток восполнить потери на фронте.

Так, на временно оккупированной территории Запорожской области российские военные планируют мобилизовать местных жителей.

К слову, сейчас в Мелитополе выдают повестки мужчинам призывного возраста.

От них требуют уже в ближайшее время прибыть в военный комиссариат.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 288-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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