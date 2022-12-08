В Ясиноватой сбежали почти 20 оккупантов. Троих россияне нашли и уничтожили – Генштаб ВСУ
Во временно захваченной Ясиноватой Донецкой области сбежали почти два десятка вооруженных оккупантов.
Об этом сообщили 8 декабря в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Инцидент произошел при перевозке на боевые позиции одного из подразделений оккупационных войск.
По имеющейся в распоряжении украинской стороны информации, беглецами являются бывшие заключенные.
Троих из них россияне уже нашли и уничтожили. Поисковые мероприятия продолжаются.
– Как говорится, бей своих, чтобы чужие боялись, – комментируют расправу оккупантов над беглецами в Генштабе ВСУ.
Одновременно с этим захватчики не оставляют попыток восполнить потери на фронте.
Так, на временно оккупированной территории Запорожской области российские военные планируют мобилизовать местных жителей.
К слову, сейчас в Мелитополе выдают повестки мужчинам призывного возраста.
От них требуют уже в ближайшее время прибыть в военный комиссариат.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 288-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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