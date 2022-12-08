У Ясинуватій втекли майже 20 окупантів. Трьох росіяни знайшли та знищили – Генштаб ЗСУ
У тимчасово захопленій Ясинуватій Донецької області втекли майже два десятки озброєних окупантів.
Про це 8 грудня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
Інцидент стався під час перевезення на бойові позиції одного з підрозділів окупаційних військ.
За інформацією, яка є в розпорядженні української сторони, втікачами є колишні ув’язнені.
Трьох із них росіяни вже знайшли та знищили. Розшукові заходи тривають.
– Як кажуть, бий своїх, щоб чужі боялись, – коментують розправу окупантів над втікачами в Генштабі ЗСУ.
Одночасно з цим загарбники не полишають спроб поповнити втрати на фронті.
Так, на тимчасово окупованій території Запорізької області російські військові планують мобілізувати місцевих жителів.
До слова, нині в Мелітополі видають повістки чоловікам призовного віку.
Від них вимагають уже найближчим часом прибути до військового комісаріату.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 288-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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